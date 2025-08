Thời tiết nóng nực ảnh hưởng mẹ bầu như thế nào?

Nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và gây khó chịu cho thai phụ. Hãy giữ mát và tận hưởng thai kỳ mùa hè với những mẹo dưới đây.

Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể và sức khỏe của phụ nữ mang thai. Ảnh: Pbs.

Kiệt sức vì nóng, mất nước và say nắng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai khi nhiệt độ tăng cao. Đặc biệt, nắng nóng còn gây ra những nguy hiểm cho phụ nữ mang thai nhiều hơn do nhiệt độ tăng và độ ẩm cao.

Mùa hè ảnh hưởng đến thai kỳ như thế nào?

Theo Health Shots, dưới đây là cách mùa hè có thể ảnh hưởng đến thai kỳ:

- Ba tháng đầu thai kỳ:

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, khả năng điều hòa nhiệt độ của cơ thể có thể bị thay đổi do những thay đổi về nội tiết tố. Phụ nữ mang thai thường dễ bị chứng không dung nạp nhiệt, buồn nôn và mệt mỏi, có thể trở nên trầm trọng hơn khi thời tiết nóng bức. Mất nước là vấn đề đáng lo ngại, vì phụ nữ mang thai cần nhiều nước hơn, đặc biệt khi nhiệt độ cao.

- Ba tháng giữa thai kỳ:

Đây thường được coi là thời kỳ dễ chịu nhất đối với nhiều phụ nữ, vì ốm nghén thuyên giảm và năng lượng tăng. Tuy nhiên, cân nặng và thể tích máu tăng lên khiến bà bầu dễ bị nóng và đổ mồ hôi hơn khi nắng nóng. Sưng ở tứ chi rõ rệt hơn do tích nước, gây khó chịu trong thời tiết nóng bức.

- Ba tháng cuối thai kỳ:

Vào 3 cuối thai kỳ, phụ nữ ngày càng khó chịu vì nóng. Khả năng cách nhiệt tự nhiên của cơ thể tăng lên do tăng cân và thay đổi nội tiết tố, khiến phụ nữ mang thai dễ bị quá nóng.

Tình trạng sưng tấy, đặc biệt là ở bàn chân và mắt cá chân, trở nên trầm trọng hơn khi trời nóng. Nguy cơ mất nước và kiệt sức do nhiệt độ cao cũng tăng lên do cơ thể phải làm việc nhiều hơn để hạ nhiệt. Căng thẳng do nhiệt độ cao có thể gây chuyển dạ sớm trong một số trường hợp.

Những điều cần chú ý

Dưới đây là những điều nên và không nên làm để an toàn khi mang thai vào mùa hè:

Giữ đủ nước: Để ngăn ngừa mất nước, hãy uống ít nhất 8-10 cốc nước mỗi ngày

Để ngăn ngừa mất nước, hãy uống ít nhất 8-10 cốc nước mỗi ngày Thoa kem chống nắng: Thoa kem chống nắng có chỉ số SPF cao (ít nhất 30) khi ra ngoài. Mang thai có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, làm tăng nguy cơ cháy nắng và tổn thương da

Thoa kem chống nắng có chỉ số SPF cao (ít nhất 30) khi ra ngoài. Mang thai có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, làm tăng nguy cơ cháy nắng và tổn thương da Giữ cơ thể mát: Tránh bị quá nóng bằng cách ở trong phòng mát mẻ, có máy lạnh, quạt hoặc máy làm mát không khí di động. Tắm nước mát hoặc ngâm bồn để hạ nhiệt độ cơ thể nếu cần

Tránh bị quá nóng bằng cách ở trong phòng mát mẻ, có máy lạnh, quạt hoặc máy làm mát không khí di động. Tắm nước mát hoặc ngâm bồn để hạ nhiệt độ cơ thể nếu cần Mặc quần áo rộng rãi và thoáng khí: Chọn quần áo nhẹ, rộng rãi, làm từ vải phù hợp với mùa hè như cotton hoặc vải lanh để ngừa đổ mồ hôi quá nhiều. Tránh mặc quần áo bó sát, đặc biệt vùng bụng

Chọn quần áo nhẹ, rộng rãi, làm từ vải phù hợp với mùa hè như cotton hoặc vải lanh để ngừa đổ mồ hôi quá nhiều. Tránh mặc quần áo bó sát, đặc biệt vùng bụng Nghỉ ngơi và thư giãn: Lắng nghe cơ thể và thường xuyên nghỉ ngơi, đặc biệt là khi thấy mệt mỏi hoặc quá nóng. Tránh vận động quá sức và các hoạt động thể chất mạnh khi trời quá nóng.

Lắng nghe cơ thể và thường xuyên nghỉ ngơi, đặc biệt là khi thấy mệt mỏi hoặc quá nóng. Tránh vận động quá sức và các hoạt động thể chất mạnh khi trời quá nóng. Không bỏ bữa: Ăn uống điều độ, cân bằng để duy trì năng lượng và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi

Ăn uống điều độ, cân bằng để duy trì năng lượng và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi Đừng bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo: Lưu ý các dấu hiệu cảnh báo bệnh liên quan đến nhiệt độ cao, chẳng hạn chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh hoặc đổ mồ hôi quá nhiều. Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng đáng lo ngại nào.