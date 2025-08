Người đàn ông nhập viện với các đầu ngón tay bị kim chích sâu

Nghe theo mẹo dân gian chích máu đầu ngón tay để chữa đột quỵ, người đàn ông 52 tuổi ở TP.HCM suýt mất mạng nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chích máu đầu ngón tay chữa đột quỵ khiến người đàn ông suýt mất mạng. Ảnh minh hoạ: BV115.

Trong lúc đang ăn cơm tại nhà ở Hóc Môn (TP.HCM), ông N.N.H. bất ngờ cảm thấy ù tai, chóng mặt rồi nôn ói dữ dội. Nhận thấy chồng có dấu hiệu bất thường, vợ ông vội dùng kim khâu chích vào đầu các ngón tay, nặn ra máu với hy vọng "hút độc" theo cách trị đột quỵ được truyền miệng trên mạng xã hội.

Rất may, người thân trong gia đình đã can thiệp và nhanh chóng đưa ông H. đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến nơi, người đàn ông đã rơi vào tình trạng nói đớ, liệt nửa người bên phải, sức cơ yếu rõ rệt, tiếp tục nôn ói và choáng váng.

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá lâu năm và từng đặt stent mạch vành 8 năm trước nhưng đã ngưng điều trị.

Trước tình trạng bệnh diễn tiến nhanh và phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ với sự phối hợp của các chuyên khoa Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Nội thần kinh và Can thiệp nội mạch.

Kết quả chụp CT cho thấy vùng nhồi máu não bên trái vẫn còn trong “thời gian vàng”, giai đoạn quan trọng để can thiệp, giúp bệnh nhân có cơ hội hồi phục tốt nhất. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiêm thuốc tiêu sợi huyết tại phòng CT, đồng thời tiếp tục chụp mạch máu (CTA) để đánh giá tình trạng tắc nghẽn.

Hình ảnh cho thấy ông H. bị tắc động mạch thân nền, một vị trí nguy hiểm, cấp máu cho các trung khu sinh tồn như hô hấp, tim mạch và ý thức. Nếu không can thiệp sớm, nguy cơ tử vong có thể vượt 90%.

Bệnh nhân được chuyển đến can thiệp nội mạch để lấy cục máu đông. ThS.BS Đỗ Quốc Vĩnh, khoa Sọ não cột sống 1, cho biết ê-kíp kích hoạt báo động đỏ, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, chỉ sau 15 phút đã lấy được toàn bộ huyết khối, tái thông mạch máu thành công. Với bệnh nhân có tiền sử tim mạch và đặt stent, mọi thao tác đều cần cực kỳ chính xác để đảm bảo an toàn.

Bệnh nhân dần hồi phục sau can thiệp. Ảnh: BVCC.

Ngay sau can thiệp, ông H. tỉnh táo trở lại, sức cơ phục hồi hoàn toàn và được theo dõi tại khoa Nội thần kinh. Sau vài ngày điều trị, huyết áp ổn định, bệnh nhân có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Nhản, khoa Nội thần kinh, người dân không nên tin vào những mẹo dân gian như xoa dầu, cạo gió, hay chích máu đầu ngón tay khi nghi ngờ đột quỵ. Những phương pháp này không chỉ không có cơ sở khoa học, mà còn có thể khiến bệnh nhân mất đi cơ hội sống nếu chậm trễ đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Nhản cho hay trong đột quỵ, “thời gian là não”. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương không thể hồi phục. Việc nhận biết sớm và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có đơn vị đột quỵ là yếu tố quyết định sự sống còn và khả năng phục hồi.

Nhận biết đột quỵ qua quy tắc FAST

F (Face) – Khuôn mặt: Méo miệng, lệch mặt

– Khuôn mặt: Méo miệng, lệch mặt A (Arms) – Cánh tay: Yếu liệt một bên tay hoặc chân

– Cánh tay: Yếu liệt một bên tay hoặc chân S (Speech) – Lời nói: Nói ngọng, nói khó hiểu

– Lời nói: Nói ngọng, nói khó hiểu T (Time) – Thời gian: Đưa ngay đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ

Bệnh nhân và người thân cần gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện ngay nếu có dấu hiệu nghi ngờ, tuyệt đối không tự xử lý theo các bài thuốc hay mẹo dân gian chưa được kiểm chứng.