Thông tin mới vụ nhiều trường ở Thanh Hóa dừng một số môn học

Liên quan tới việc nhiều trường ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tạm dừng một số môn học do thiếu giáo viên, chính quyền địa phương đã sắp xếp, điều động được giáo viên dạy liên trường.

Phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh đã điều động giáo viên dạy liên trường, tăng tiết về các trường thiếu giáo viên trên địa bàn huyện. Ảnh: VietNamNet.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh, cho biết liên quan tới việc một số trường phải tạm dừng môn học do thiếu giáo viên, UBND huyện đã điều động giáo viên dạy liên trường, dạy tăng tiết để đảm bảo 100% học sinh được học đúng theo quy định.

"Nguyên nhân của việc chưa dạy được một số môn học đặc thù là do năm học 2024-2025, toàn huyện còn thiếu 92 biên chế so với số lượng tỉnh giao. Theo hợp đồng theo Nghị định 111 của Chính phủ, tỉnh giao huyện 58 chỉ tiêu vẫn chưa tuyển đủ, do không có nguồn lực”, ông Sơn cho biết.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, từ đầu năm học đến nay, nhiều trường ở các huyện miền núi Thanh Hóa vẫn chưa bố trí dạy được các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc do thiếu giáo viên.

Đơn cử, trên địa bàn huyện Lang Chánh từng có ít nhất 5 trường tạm dừng học môn Tin học và Tiếng Anh.

Sau khi nhận được phản ánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng chỉ đạo, giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh để có phương án giải quyết đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.