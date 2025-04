Thủ đoạn 'kê giá' thiết bị điện của đại gia Huỳnh Tuấn Ân

Khởi tố 3 đối tượng vác dao giải quyết mâu thuẫn

Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (tự Ty Em, SN 2007); Phạm Hữu Tiến (SN 2006), khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thiện Nhân (SN 2008) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".