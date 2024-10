Thủ đoạn kiếm tiền của nhóm lãnh đạo, đăng kiểm viên Trung tâm 29-11D

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can là Giám đốc, Phó giám đốc, đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm 29-11D về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm Bùi Minh Kiên (SN 1981, cựu Giám đốc), Đỗ Công Thành (SN 1995, Giám đốc từ tháng 6/2023 đến nay), Trần Khánh Dương (SN 1985, Phó giám đốc), Nguyễn Sỹ Tuất (SN 1982, Phó giám đốc) và 3 đăng kiểm viên liên quan...

Công ty CP Cơ khí ôtô Xuân Mai thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-11D nằm trên Quốc lộ 6, thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trung tâm này có 12 lãnh đạo và đăng kiểm viên thì có đến 7 người bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, từ 1/2017 đến hết tháng 10/2022, các bị can Bùi Minh Kiên, Trần Khánh Dương và Phạm Văn Bính (đăng kiểm viên) phụ trách dây chuyền tại Trung tâm Đăng kiểm 29-11D đã bàn bạc, thống nhất tăng thu nhập ngoài lương bằng cách nhận tiền để bỏ qua các lỗi về phanh, khí thải, đèn tín hiệu, cơi nới thành thùng… đối với các ôtô đến đăng kiểm tại Trung tâm.

Một góc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-11D.

Các đăng kiểm viên gợi ý để chủ phương tiện chi tiền bằng cách để tiền tại các khu vực như cốp tỳ tay, ghế phụ hoặc cốp bên ghế phụ… với mục đích để các đăng kiểm viên nhận tiền, bỏ qua các lỗi và làm thủ tục cấp đăng kiểm cho phương tiện không đạt yêu cầu.

Nếu không thấy tiền để tại các khu vực trên, đăng kiểm viên sẽ nhắc nhở và gợi ý yêu cầu chủ phương tiện mang xe đi sửa chữa. Khi đó, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện sẽ ngầm hiểu là phải chi tiền cho đăng kiểm viên để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Chủ phương tiện “hiểu ý” sẽ để tiền vào xe và khoảng 1-2 tiếng sau đưa xe quay lại lấy đăng kiểm. Khi thấy tiền trên xe, các đăng kiểm viên sẽ lấy ở công đoạn 4 - công đoạn kiểm tra khí thải và bỏ qua các lỗi vi phạm để đăng kiểm đạt và cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện.

Đối với lỗi khí thải, theo quy trình kiểm định, đăng kiểm viên phải cho đầu thiết bị đo cắm hết vào ống xả của phương tiện cơ giới để đảm bảo đầu đo hút được nhiều khí thải của phương tiện. Như vậy kết quả mới chính xác nhất.

Nhưng để bỏ quả lỗi khí thải, đăng kiểm viên phụ trách công đoạn 4 chỉ đưa đầu thiết bị đo cắm ở mức độ rất nông vào ống xả phương tiện, nên đầu đo hút được ít khí thải và sẽ cho ra kết quả “đạt”.

Với các phương tiện xe cơ giới sản xuất từ năm 1992 trở về trước, độ khói trung bình phải không vượt quá 72% HSU. Còn phương tiện xe cơ giới sản xuất từ năm 1992 đến nay, độ khói trung bình không được vượt quá 66,6% HSU.

Đối với lỗi liên quan đến thử lực phanh, theo quy trình, khi phương tiện đã ở trên bệ thử phanh, đăng kiểm viên chỉ đạp phanh một lần. Tuy nhiên, để bỏ qua lỗi, đăng kiểm viên sẽ tiến hành đạp rà phanh hoặc đạp phanh nhiều lần để cho độ lệch của lực phanh dưới 25% (trên 25% là không đạt).

Về các lỗi đèn, xi nhan, kích thước thành, thùng xe, các đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra thủ công bằng thước, mắt thường nên được bỏ qua và tích vào phần đánh giá kết quả của phần mềm là “Đạt”.

Các chủ xe thường phải chi 100.000-300.000 đồng cho đăng kiểm viên đối với các lỗi về phanh, khí thải, đèn tín hiệu… Với các xe tải, xe bán tải cơi nới thành thùng, mức chi hối lộ là 500.000 đồng/phương tiện.

Cáo buộc cho rằng, các bị can Nguyễn Sỹ Tuất, Đỗ Công Thành, Nguyễn Nga Việt và Lê Xuân Luân (đăng kiểm viên) không được tham gia bàn bạc, nhưng biết việc các bị can Kiên, Dương và Bính đã thống nhất, phân công nhiệm vụ để câu kết cùng nhau thực hiện việc gợi ý các chủ phương tiện đưa tiền nhằm bỏ qua các lỗi của phương tiện được đăng kiểm và thực hiện việc nhận tiền trái quy định.

Từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2022, các bị can nêu trên của Trung tâm Đăng kiểm 29-11D đã nhận tổng số hơn 1,2 tỷ đồng tiền hối lộ chia nhau.

Cụ thể, bị can Bùi Minh Kiên được chia 200 triệu đồng, đã tự nguyện giao nộp 80 triệu đồng. Bị can Trần Khánh Dương được chia 300 triệu đồng, đã tự nguyện nộp 80 triệu đồng. Các bị can còn lại, người được chia ít nhất là 92 triệu đồng, người được chia nhiều nhất là 200 triệu đồng và đã giao nộp lại 50-70 triệu đồng. Riêng bị can Lê Xuân Luân chưa khắc phục hậu quả.