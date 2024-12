Thu giữ khẩu súng rulo trong vụ nhập cảnh cùng 10 kg ma túy

Ngoài 10 kg ma túy thu từ đối tượng Đức, tổ công tác phối hợp thu giữ thêm một lượng lớn ma túy và một khẩu súng rulo từ đối tượng đàn em thuê Đức vận chuyển.

Ngày 5/12, Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thiện Đức (SN 1996, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) để điều tra xử lý về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 5h15 ngày 30/11, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây; Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Long An; Công an huyện Đức Huệ … phá chuyên án ma túy từ Campuchia về Việt Nam thông qua biên giới tỉnh Long An.

Đối tượng Đức và tang vật.

Thời điểm này, Đức khoác hành lý gồm 2 chiếc túi xách đi bộ từ biên giới Campuchia vào tỉnh Long An, đến dấu mốc 186 (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ), thì bị tổ công tác kiểm tra hành chính.

Bên trong hành lý của Đức, tổ công tác phát hiện có 10 bịch nylon dạng túi trà ép chân không nặng 10 kg. Đức khai bên trong các bịch dạng gói trà trên là ma túy đá và Ketamine.

Số ma túy chứa trong 2 chiếc giỏ xách.

Khám xét người Đức, tổ công tác thu giữ 1 ĐTDĐ. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới giáp tỉnh Long An từ 1 đối tượng tên Hiển (ngụ KĐT Phúc An, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với tiền công 20 triệu đồng/kg. Số ma túy này nếu vận chuyển trót lọt, Đức sẽ bỏ túi 200 triệu đồng.

Theo đó, khuya 29/11, Đức mượn xe bà ngoại từ Đức Huệ đến Đức Hòa gặp Hiển. Hiển không ra mặt mà kêu đàn em tên Võ Chí Bảo (tự Nhóc Mập SN 2000) dẫn đường đưa Đức qua Campuchia nhận ma túy.

Đối tượng Bảo.

Khoảng 1h ngày 30/11, Đức xuất cảnh trái phép sang Campuchia đến khu vực cổng Casino 888 và có người đón Đức và giao 2 ba lô đem về Việt Nam giao cho Hiển. Sau khi nhận ma túy, Đức bắt xe ôm quay trở lại khu vực biên giới tìm cách nhập cảnh trái phép vào Long An thì bị bắt giữ.

Tổ công tác còn thu giữ một khẩu súng rulo và 2 viên đạn.

Từ lời khai của Đức, tổ công tác phối hợp đã bắt giữ và khám xét nhà riêng của Bảo, phát hiện nhiều túi nylon chứa ma túy cất giấu tại nhiều nơi như tủ lạnh, gầm bàn, tủ quần áo… kèm theo các dụng cụ sử dụng ma túy. Đặc biệt tổ công tác phối hợp phát hiện tại nơi Bảo cư ngụ, 1 khẩu rulo được cất giấu trong tủ quần áo cùng một số viên đạn.