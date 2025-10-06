Thu giữ lô vũ khí của nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai

Bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng thu giữ các hung khí mà đối tượng dùng để gây án gồm pháo khói, súng, ống giảm thanh, đạn, bao hứng vỏ đạn.

Sau 3 ngày tổ chức điều tra và truy xét, chiều 5/10, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa). Đây là nghi phạm trong vụ bắn chết 3 người trong một gia đình ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng khi bị bắt.

Bước đầu Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra xác định, nghi phạm Tùng nghiện game nặng. Nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khám xét nơi ở của nghi phạm, cơ quan chức năng thu giữ các hung khí nghi phạm dùng để gây án gồm pháo khói, súng, ống giảm thanh, đạn, bao hứng vỏ đạn.

Thời điểm bị bắt, nghi phạm Tùng khai mua súng, đạn trên một trang YouTube, thản nhiên chỉ dẫn cách mua súng: "Bây giờ trang bị xóa rồi. Anh gõ YouTube, gõ súng nó vẫn hiện trang nó bán đó nhưng nó bán 1 tháng, 2 tháng là nó đổi nên mình khó tìm lắm".

Nghi phạm và súng, đạn gây án.

Khi trinh sát hỏi sao không thấy vỏ đạn, nghi phạm Tùng giải thích: Khi gây án đã dùng bao hứng vỏ đạn, để gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 3/10, bà P.T.V phát hiện 2 vợ chồng chủ đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi ), bà Chu Hồng Hạnh (46 tuổi) và cháu Đỗ Tiến Thành (11 tuổi, cháu ngoại ông Thiên) đều đã tử vong tại nhà. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án, truy xét hung thủ.