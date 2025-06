Thu 'vệ sĩ' bị bắt có mối quan hệ thế nào với giang hồ Tuấn 'thần đèn'

Trước khi bị bắt, Thu "vệ sĩ" từng là đàn em thân tín của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn", nổi tiếng chịu chơi, sở hữu biệt thự, xe sang.

Ngày 26/6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ", sinh năm 1984, trú số 03 Nguyễn Văn Hồ, phường An Hưng, TP Thanh Hóa). Cùng bị bắt với Thu còn có 6 người khác liên quan trong vụ án buôn bán hàng cấm cụ thể là khí N2O (hay còn gọi là “bóng cười”).

Trước khi bị bắt, Lê Kim Thu nổi tiếng là tay giang hồ có nhiều đàn em thân tín bởi tính phóng khoáng và chịu chơi. Cá nhân Thu "vệ sĩ" cũng từng là đàn em thân tín, cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn" bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam hồi tháng 6/2025 để điều tra nhiều tội danh).

Năm 2019, Thu "vệ sĩ" từng cùng Tuấn "thần đèn" và nhiều người khác tham gia vụ "thanh toán giang hồ" với Cường "gấu". Đây là một trong những vụ gây rối trật tự công cộng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, khi nhóm của Tuấn "thần đèn" dùng cả súng để thị uy, truy đuổi đối phương. Sau vụ việc này, Tuấn "thần đèn" và nhiều người khác bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa ra xét xử.

Thu "vệ sĩ" sở hữu cuộc sống khiến nhiều người phải sửng sốt. Không ít lần, Thu "vệ sĩ" công khai những tài sản đắt đỏ, từ siêu xe đến nội thất biệt thự xa hoa.

Năm 2021, Thu "vệ sĩ" được giới chơi xe chứng nhận là người đầu tiên ở Thanh Hóa sở hữu xe sang Mercedes-Benz G63 AMG có giá lăn bánh thời điểm đó không dưới 15 tỷ đồng . Sự kiện này từng gây bão mạng xã hội khi hình ảnh chiếc xe được chia sẻ khắp nơi cùng những lời ngưỡng mộ về độ chịu chơi của gã giang hồ có biệt danh "vệ sĩ".

Không chỉ dừng lại ở siêu xe, Lê Kim Thu còn khiến giới chơi đồ gỗ và sưu tập nội thất cao cấp phải choáng váng khi xây dựng một căn biệt thự đồ sộ tại khu đô thị ở phường An Hưng.

Biệt thự sơn trắng với thiết kế bề thế, bên trong được bài trí như một dinh thự hoàng gia. Đặc biệt, nổi bật là bộ bàn ghế được cho là làm bằng gỗ hương đỏ Gia Lai được đục thủ công bởi nghệ nhân được Thu "vệ sĩ" thuê từ Huế ra Thanh Hóa để thi công. Bộ bàn ghế với vai ghế rộng bằng 2-3 lần cẳng tay người trưởng thành, chạm khắc hoa văn công phu và tỉ mỉ.

Điểm nhấn trong không gian biệt thự chính là bộ tranh "mã đáo thành công" và chiếc sập lớn được cho là làm bằng gỗ thủy tùng nguyên khối, loại gỗ cực hiếm, có giá trị lớn. Ngoài ra, nhiều món đồ nội thất trong nhà được dát vàng thật, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, thể hiện sự chịu chơi.