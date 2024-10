Thử xyanua trên mèo trước khi xuống tay với người tình

Cho rằng người tình có quan hệ với cô gái khác, Trang lên kế hoạch sát hại bằng xyanua. Sau đó, Trang lái ôtô đưa thi thể lên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), lao cả xe xuống vực để phi tang.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan lấy lời khai của Nguyễn Trần Thu Trang (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ động cơ sát hại người tình bằng xyanua.

Theo thông tin, Trang có tình cảm với ông tên V. (39 tuổi, ở TP.HCM). Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn vì Trang cho rằng người tình có quan hệ với cô gái khác. Trong cơn ghen, đối tượng lên kế hoạch giết hại ông này bằng xyanua.

Nguyễn Trần Thu Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng cuối tháng 8, Trang lên mạng tìm mua chất độc này. Nhận được "hàng", Trang cất tại nơi ở. Người phụ nữ này cũng thử nghiệm bằng cách hòa một lượng nhỏ vào thức ăn cho mèo. Sau khi ăn, vài phút sau, con mèo chết.

Đến chiều 20/10, khi cùng người tình lái ôtô từ Đồng Tháp về TP.HCM, Trang dùng xyanua sát hại nạn nhân. Sau đó, người phụ nữ này lái ôtô về nhà trọ ở quận 7, TP.HCM. Thi thể người đàn ông được nghi phạm giữ 1 đêm trước khi đưa đi phi tang.

Đến sáng hôm sau, Trang lái xe lên Lâm Đồng, tìm cách phi tang thi thể. Cô ta chạy lòng vòng trên đèo Bảo Lộc nhiều lần tìm vị trí.

Đến trưa 21/10, khi chạy trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Đại Lào, Trang lao xe xuống vực sâu của đèo Bảo Lộc “với ý định tự sát”. Sau cú lao, chiếc xe biến dạng, còn Trang bị thương, được cảnh sát cứu hộ chuyển tới bệnh viện.

Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu Phân viện Khoa học kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an tại TP.HCM) phối hợp điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng xác định dấu tích tại hiện trường và thi thể người đàn ông cho thấy nguyên nhân tử vong không phải do tai nạn.

Trang bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi "Giết người".