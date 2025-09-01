Thực hư ảnh trực thăng kéo cờ Việt Nam qua Hồ Tây 'viral' khắp MXH

Bức ảnh trực thăng kéo cờ Việt Nam bay qua Hồ Tây (Hà Nội) dưới ánh bình minh đang lan truyền trên MXH vì nhìn "tuyệt đối điện ảnh". Song, đây thực chất chỉ là bức ảnh ghép.

Ngày 31/8, photographer T. Thuận đăng tải bức ảnh trực thăng Mi-17 thuộc Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) kéo cờ Việt Nam bay qua Hồ Tây (Hà Nội) dưới ánh bình minh, phía sau là dãy nhà cao tầng trên mạng xã hội Threads, kèm theo dòng trạng thái: "Tuyệt đối điện ảnh. Được hôm dậy sớm".

Trong không khí cả nước đang hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bức ảnh này nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hiện bài đăng thu hút 27.600 lượt thích cùng 6.000 lượt chia sẻ trên khắp các nền tảng MXH.

T. Thuận, chủ nhân bức ảnh trên, cho biết khá bất ngờ khi bức ảnh của mình được lan tỏa mạnh chỉ sau một ngày. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm, anh cũng đính chính bức ảnh chiếc trực thăng kéo cờ Việt Nam thực chất chỉ là ảnh ghép.

Bức ảnh trước và sau khi ghép thêm trực thăng. Ảnh: T. Thuận.

"Đây là ảnh bầu trời tôi chụp trong một lần đến ngắm hoàng hôn đỏ rực ở Hồ Tây vào đầu tháng 8. Chiếc trực thăng kéo cờ là tôi ghép thêm, chỉnh lại vị trí của mặt trời. Với tôi, hình ảnh này vẫn rất ý nghĩa, thể hiện một góc đẹp của Hà Nội", T. Thuận nói với Tri Thức - Znews.

Trước đó, photographer này cũng "gây sốt" với bộ ảnh Hà Nội đỏ rực cờ hoa tại nhiều tuyến phố trung tâm như Hàng Mã, Hàng Cháo, Tràng Tiền... Cùng nhiều công trình biểu tượng đặc trưng của Thủ đô vào Tết độc lập, được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng MXH.

Bộ ảnh Hà Nội phủ sắc cờ đỏ sao vàng khắp phố phường. Ảnh: T. Thuận.

"Không khí đại lễ năm nay đặc biệt vì tròn 80 năm. Con số này dài nếu nhìn theo đời người, nhưng lại ngắn nếu đặt vào dòng chảy của lịch sử. Dịp này, cờ đỏ tung bay trên các mái nhà, người dân hân hoan khiến tôi cũng tự hào. Ngày Quốc khánh, tôi hiểu được rằng tự do là được hít thở dưới bầu trời rộng, đi trên những con đường quen thuộc, cảm nhận không khí tháng 9", anh bày tỏ.

Ngày 2/9, chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 6h30-10h tại Quảng trường Ba Đình với 43 khối lực lượng vũ trang, dân quân, quần chúng và các tuyến xe tăng, bánh xích, bánh lốp. Sau khi đi qua lễ đài, đoàn diễu binh sẽ đi dọc đường Hùng Vương và chia thành 7 nhánh về các điểm tập kết.