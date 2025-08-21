Thực hư bức ảnh trực thăng kéo cờ 'tuyệt đối điện ảnh' viral khắp MXH

Hình ảnh trực thăng kéo cờ Đảng bay trên bầu trời hoàng hôn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người đánh giá là “tuyệt đối điện ảnh”.

Bức ảnh viral khắp mạng xã hội chỉ là ảnh ghép. Ảnh: Đoàn Mạnh Tùng.

Trong không khí cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều bức ảnh phố phường Hà Nội rợp cờ hoa rực rỡ được chia sẻ rộng rãi. Trong đó, bức ảnh chiếc trực thăng kéo cờ Đảng giữa nền trời đỏ rực hoàng hôn của Đoàn Mạnh Tùng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Một trang mạng xã hội viết khi chia sẻ hình ảnh: “Đây chính là khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh của những ngày lịch sử này. Trời Việt Nam, trời hòa bình, Tổ quốc đẹp đến ngây người”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đoàn Mạnh Tùng cho biết anh khá bất ngờ khi bức ảnh của mình được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, tác giả cũng đính chính hình ảnh chiếc trực thăng kéo cờ thực chất được anh ghép vào bức ảnh hoàng hôn chụp vào tháng 8.

“Đây là ảnh bầu trời hoàng hôn tôi chụp ở chung cư tại Thanh Trì. Chiếc trực thăng kéo cờ là tôi ghép thêm. Nhưng với tôi, hình ảnh này vẫn rất ý nghĩa. Nhiều người thích bình minh vì tượng trưng cho khởi đầu mới, còn tôi lại thích hoàng hôn, bởi nó minh chứng cho một kết quả viên mãn”, Mạnh Tùng chia sẻ.

Anh cũng không dám nhận hình ảnh này là “siêu phẩm” hay “tuyệt đối điện ảnh” như cộng đồng mạng khen ngợi.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng phủ sắc khắp phố phường Hà Nội. Ảnh: Phùng Văn Tùng.

Cùng thời điểm, Phùng Văn Tùng (sinh năm 1998), một chàng trai trẻ đam mê chụp ảnh đường phố, cũng gây chú ý với bộ hình Hà Nội ngập tràn sắc đỏ cờ hoa, được cộng đồng mạng khen ngợi là “siêu đẹp” và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Văn Tùng nói: “Không khí đại lễ năm nay đặc biệt hơn rất nhiều vì tròn 80 năm Quốc khánh. Các con phố đều rợp cờ, tạo cảm giác hào hùng và đầy tự hào. Tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy và lan tỏa thêm vẻ đẹp đất nước tới mọi người”.

Văn Tùng đã ghi lại hình ảnh tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như Hàng Cót, Hàng Mã, Hàng Lược, Lý Nam Đế, Hàng Cháo, Đinh Tiên Hoàng cùng một số con ngõ nhỏ.