Thực hư clip 40 triệu lượt xem bão Milton làm sập nhà trong tích tắc

Clip "sức tàn phá của bão Milton" lan truyền trên TikTok với gần 40 triệu lượt xem chứa nhiều thông tin sai lệch, hình ảnh đáng ngờ.

Bão Milton mạnh cấp 3 khi đổ bộ vào đất liền tối 9/10.

Clip được tài khoản Disaster3338 chia sẻ kèm chú thích "Hurricane Milton just Landfall in Florida with Wind Speed 185 mph as Category 5, October 9, 2024" (tạm dịch: Bão Milton vừa đổ bộ vào Florida với sức gió 185 dặm/giờ hay 300 km/h của bão cấp 5 vào ngày 9/10/2024".

Chỉ sau 20 giờ đăng tải, clip nhanh chóng viral, thu hút gần 40 triệu lượt xem, hơn 800.000 lượt yêu thích, 250.000 lượt chia sẻ. Clip có lượt tương tác cao nên tiếp tục được thuật toán của nền tảng đề xuất cho nhiều người xem vào ngày 10/10.

Tuy nhiên, clip này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chứa cả thông tin sai lệch. Đầu tiên, khi độ bộ vào bờ biển Siesta Key, Florida, bão Milton đã hạ xuống cấp 3 với sức gió tối đa là 205 km/h. Điều này khác với tuyên bố trong clip.

Thứ hai, clip này được đăng tải vào sáng 9/10 (theo giờ địa phương), trong khi bão Milton đổ bộ vào đất liền vào lúc 20h30 tối cùng ngày.

Clip có những thông tin sai lệch về bão Milton lan truyền trên mạng xã hội.

Thứ ba, tài khoản chia sẻ clip là Disaster3338 - không thuộc trang tin tức hay có liên quan gì đến các cơ quan khí tượng, cảnh báo thời tiết. Tài khoản này có hơn 100.000 follower, nhưng chỉ có 12 clip và clip cũ nhất được chia sẻ vào ngày 19/9.

Cuối cùng, một số người xem đã chỉ ra nhiều điểm bất thường về hình ảnh, âm thanh của clip. "Tôi từng xem một số clip trong số này... nó không phải là bão Milton", tài khoản kathyburgess957 bình luận. "Clip này không đúng vì bão Milton lúc đó còn chưa vào đến Florida", tài khoản Aladdin_402 viết. "Tôi ở Florida và những thứ này không diễn ra ở đây", tài khoản zamirthegreat viết.

Âm thanh trong clip - chủ yếu là tiếng mưa, gió, sấm chớp - cũng không khớp với phần hình ảnh.

Bão Milton là một trong những cơn bão mạnh nhất hình thành trên Đại Tây Dương trong những năm gần đây, theo BBC. Trước đó, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đã cảnh báo đây là "cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm". Tối 9/10, Milton đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida với cường độ cấp 3, khiến hơn 3 triệu ngôi nhà mất điện.