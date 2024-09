Thuốc trị các bệnh về mắt thường gặp trong mùa mưa lũ

Đau mắt đỏ, viêm bờ mi là những bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ do thiếu nước sạch.

Đau mắt đỏ thường gặp sau mùa mưa lũ.

Đau mắt đỏ gặp ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Trong mùa mưa lũ, thời tiết ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển. Cùng với nguồn nước dễ bị ô nhiễm nên bệnh dễ bùng phát thành dịch.

Điều trị đau mắt đỏ mùa mưa lũ

Để điều trị, cần đi khám bệnh để biết nguyên nhân là vi khuẩn hay virus... bác sĩ mới tư vấn cụ thể. Tuy nhiên, điều trị đau mắt đó thường có các thuốc:

- Nước muối sinh lý: Dùng để tra rửa thường xuyên sẽ giúp đẩy bớt virus, vi khuẩn gây bệnh ra ngoài và làm êm dịu cho mắt. Lưu ý chọn loại nước muối sinh lý loại dùng cho mắt. Có thể dễ dàng kiểm tra bên ngoài bao bì, vì nước muối có thể tra được vào mắt luôn có vẽ hình đôi mắt.

- Kháng sinh: Là thuốc dạng nhỏ hoặc mỡ, chỉ dùng khi đau mắt đỏ do vi khuẩn. Các loại kháng sinh tra mắt như: Tobramycin, ofloxacin, oflovid…

- Thuốc tra mắt có chứa cortioid: Cần thận trọng khi dùng corticoid tra mắt chỉ dùng theo chỉ đinh của bác sĩ.

- Nước mắt nhân tạo: Thuốc dùng để làm trơn bề mặt kết mạc, giác mạc và thay thế nước mắt.

- Thuốc giúp cho sự liền sẹo giác mạc: Các thuốc tra mắt được dùng để thúc đẩy sự phục hồi tổn thương giác mạc có thành phần chủ yếu là vitamin, nandrolon, acetylcystein, các nucleosit.

Thuốc có tác dụng tăng cường sự tái tạo biểu mô giác mạc hoặc chống lại men collagenaza. Một số thuốc thông dụng là: Vitamin A, vitamin B12, amicic, ophtasiloxane...

Phòng bệnh đau mắt đỏ: Đau mắt đỏ có thể phòng bệnh đơn giản hơn là chữa bệnh. Các cách phòng bệnh thông thường như:

Rửa, nhỏ mắt thường xuyên bằng nước muối sinh lý, đeo kính, khẩu trang khi đi đường.

Rửa tay thường xuyên, không dụi tay lên mắt.

Không dùng chung khăn rửa mặt, chậu rửa, và nhất là lọ thuốc nhỏ mắt.

Không dùng chung lọ thuốc nhỏ mắt với người khác.

Không đi bơi trong giai đoạn có dịch.

Điều trị viêm bờ mi

Viêm bờ mi mắt gây ra các triệu chứng khó chịu:

Ngứa mí mắt, chảy nước mắt khá nhiều cùng với tình trạng đỏ, nóng rát trong mắt, sưng tấy đỏ bờ mi.

Phần mí mắt hoặc lông mi bị cộm, đóng vảy hoặc lông mi dính vào nhau, mí mắt tiết dịch nhờn.

Nhạy cảm với ánh sáng, suy giảm thị lực, mắt nhìn mờ hơn...

Các thuốc điều trị: Cần khám bệnh để tìm nguyên nhân, mức độ của bệnh. Thông thường có các thuốc sau:

- Nước muối sinh lý: Dùng nước muối sinh lý 0.9% dùng cho mắt để vệ sinh mắt. Nước muối sinh lý giúp mắt được rửa sạch dịch bẩn hay mủ tích tụ, hạn chế sự xâm nhập gây bệnh của virus, vi khuẩn...

Có thể làm ấm nước muối sinh lý, xong đắp gạc y tế lên mắt rồi nhỏ thuốc lên gạc. Giữ nguyên khoảng 5 phút sau đó lau sạch. Mỗi ngày thực hiện 3 - 5 lần tới khi các dấu hiệu bệnh được kiểm soát.

- Thuốc kháng sinh: Viêm bờ mi cấp tính được điều trị bằng thuốc mỡ kháng sinh như bacitracin, polymyxin B hoặc erythromycin.

Viêm bờ mi cấp tính do virus không sử dụng kháng sinh, bác sĩ có thể chỉ định thuốc kháng virus. Ví dụ, viêm bờ mi do herpes simplex thì dùng acyclovir; nếu do varicella zoster thì sử dụng famciclovir hoặc valacyclovir.

Ngoài ra, thuốc chống viêm hay thuốc điều hòa miễn dịch cũng là một cách áp dụng trong điều trị viêm bờ mi. Tuy nhiên, người bệnh khi dùng thuốc cần được bác sĩ chỉ định, không tự ý sử dụng để tránh gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.