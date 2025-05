Thường xuyên ăn rau sống, điều gì xảy ra?

Rau sống giàu vitamin, chất dinh dưỡng nhưng nếu không biết cách xử lý, chúng cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe như ngộ độc, nhiễm giun sán.

Rau sống là thành phần không thể thiếu trong các món bún, phở của người Việt. Ảnh: Tuấn Anh.

Rau sống, đặc biệt là rau lá xanh, là thành phần phổ biến cho các món ăn như bánh mì, sandwich, salad hay sinh tố. Rau sống lại vừa mát, vừa dễ chế biến, ngon miệng, chống ngán. Đặc biệt, các loại rau sống cũng rất giàu vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Tuy nhiên, những loại rau này cũng chứa nhiều rủi ro cho sức khỏe nếu ăn không đúng cách.

Lợi ích của rau sống

Theo India Times, việc ăn rau sống mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Rau sống là nguồn cung cấp dinh dưỡng phong phú, bao gồm nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Vì nấu chín đôi khi có thể làm mất một số vitamin và khoáng chất nhất định, ăn rau sống có xu hướng giữ nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Các loại rau sống là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn ăn kiêng. Chúng chứa ít calo, giàu chất xơ và nhiều vitamin có lợi, hỗ trợ giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Hàm lượng chất xơ cao trong rau sống hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Đồng thời, chất xơ hòa tan nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, tạo ra các chất dinh dưỡng, giúp giảm viêm trong ruột, từ đó ngăn ngừa hội chứng ruột kích thích, viêm loét đại tràng.

Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong rau sống hỗ trợ cơ thể chống lại tình trạng viêm và căng thẳng oxy hóa, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường.

Rau sống cần được rửa và bảo quản đúng cách để không gây hại. Ảnh: Delish.

Rủi ro

Mặc dù ăn rau sống có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nếu ăn không đúng cách, đây lại là nguy cơ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe, theo Eat This, Not That.

Các vi khuẩn từ thực phẩm như E. coli, Salmonella và Listeria thường được tìm thấy trong rau quả tươi. Những vi khuẩn này có thể làm hỏng rau ở bất kỳ giai đoạn nào từ trang trại đến bàn ăn, gây các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như tiêu chảy và nôn mửa, trường hợp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tính mạng.

Giống vi khuẩn, virus có thể xâm nhập vào rau cả trước và sau khi thu hoạch. Điều này xảy ra khi người nông dân sử dụng nước bẩn tưới tiêu hoặc làm phân bón. Nó cũng có thể là do thực hành vệ sinh kém, chẳng hạn xử lý rau bằng tay bẩn.

Bên cạnh đó, rau tươi có thể bị ô nhiễm do ký sinh trùng lây lan từ động vật như ốc sên hoặc từ nước tưới bị ô nhiễm. Một số loại ký sinh trùng được tìm thấy trong rau bao gồm Cryptosporidium và Cyclospora, có thể gây co thắt dạ dày, tiêu chảy và sốt khi ăn phải.

Nhiễm giun sán là bệnh lý thường gặp nhất do ăn rau sống không được rửa sạch. Người bệnh nhiễm giun sán có thể bị động kinh, liệt tay chân, rối loạn trí nhớ nếu không được điều trị kịp thời.

Việc sử dụng thuốc trừ sâu để trồng trọt có thể để lại dư lượng thuốc trừ sâu trên rau quả. Nếu tiêu thụ ở mức độ cao trong thời gian dài, thuốc trừ sâu có thể dẫn đến ung thư và làm hỏng hệ thống sinh sản, miễn dịch và thần kinh của con người.

Cách ăn rau sống an toàn

Theo Medical News Today, một số lời khuyên mọi người nên làm theo để ăn rau sống an toàn hơn:

Rửa rau dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn, thuốc trừ sâu và các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn.

Bảo quản rau sống trong tủ lạnh nên để riêng với thịt sống và các chất gây ô nhiễm khác.

Sử dụng thớt và dụng cụ riêng cho rau sống và các loại thực phẩm khác để tránh lây nhiễm chéo.

Trẻ em, người già, phụ nữ mang thai hoặc bị suy giảm miễn dịch nên tránh ăn rau sống, đặc biệt là rau mầm sống. Rau nấu chín sẽ là lựa chọn an toàn hơn.