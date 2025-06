Thuyền trưởng và thủy thủ rủ nhau tổ chức sử dụng ma túy trên tàu

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại

Khoảng 2h ngày 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an.