Tiến sĩ Việt tại Uber: ‘Ai nỗ lực nhiều sẽ gặp may mắn hơn’

Tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở Đại học Stanford (Mỹ) khi chỉ mới 28 tuổi, nhưng anh Phạm Thành Thái cho rằng kết quả đó không phải do mình giỏi mà vì sự nỗ lực không ngừng.

Tiến sĩ Phạm Thành Thái chia sẻ hành trình chinh phục ước mơ. Ảnh: NTCC.

Năm 2007, Phạm Thành Thái là học sinh lớp 12 Toán trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương), đã xuất sắc đoạt huy chương vàng tại Olympic Toán quốc tế (IMO). Bước ngoặc này cho anh cơ hội "đi ra thế giới".

Sau khi tốt nghiệp 4 ngành cùng lúc ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại Mỹ, Thái tiếp tục học tiến sĩ kinh tế tại Đại học Stanfford và tốt nghiệp chỉ trong 4 năm (học viên thông thường sẽ mất 5-6 năm).

Làm việc 12 tiếng mỗi ngày suốt 20 năm

Bên cạnh thành tích học thuật ấn tượng, Phạm Thành Thái còn có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ, từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại Amazon và Meta Platforms. Hiện, tiến sĩ Thái đang đảm nhiệm vị trí Machine Learning Engineering & Science Laerder tại Uber. Anh dẫn sắt các dự án công nghệ đột phá, góp phần vào sự phát triển toàn cầu của nền tảng này.

Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên, Tiến sĩ Phạm Thành Thái đã trở về Việt Nam tham gia buổi talkshow "If you believe all things are possible - Nếu bạn có niềm tin, mọi sự đều có thể", do Đại học Gia Định (TP.HCM) tổ chức ngày 18/12.

Trước hàng trăm sinh viên, tiến sĩ Thái đã có những chia sẻ xúc động về hành trình từ một cậu bé nông thôn trở thành một tiến sĩ làm việc ở các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Tiến sĩ trẻ tuổi chia sẻ với sinh viên Đại học Gia Định. Ảnh: NTCC.

Anh Thái cho biết đã làm việc và học tập, nghiên cứu 12 tiếng mỗi ngày, trong suốt 20 năm qua. Thói quen này giúp anh có được thành công như hôm nay.

"Tôi thấy mình là người rất bình thường, không quá giỏi hay thông minh, không có bộ óc của một thiên tài, những gì đạt được là nhờ vào sự kiên trì", anh Thái nói.

Trên truyền thông, mọi người biết về sự thành công của tiến sĩ Thái nhiều hơn là sự thất bại. Anh Thành Thái cho hay trước khi có được thành công, anh đã trải qua hàng chục lần thất bại. Ít ai biết được một thí sinh đoạt huy chương vàng IMO lại trượt nhiều trường đại học.

Muốn lương cao, phải làm nhiều

Xã hội ngày càng phát triển nhanh, áp lực lên những thế hệ trẻ là rất lớn. Tiến sĩ Thái cho rằng để vượt qua định kiến của xã hội và chinh phục ước mơ, các bạn trẻ không nên quan tâm quá nhiều đến người khác nói gì về mình. Mình phải có niềm tin vào bản thân, biến ước mơ thành mục tiêu để thực hiện.

Ví dụ, các bạn muốn có mức lương 100 triệu đồng/tháng, phải có kế hoạch chi tiết để đi đến được đó. Bạn phải chịu làm việc vất vả, 12-14 tiếng/ngày và chấp nhận được những cảm giác mà người khác không thể chịu.

"Không có ai tự nhiên giỏi trong lĩnh vực của họ, sự rèn luyện là yếu tố cốt lõi", Thành Thái chia sẻ.

Tuy vậy, không phải lúc nào cố gắng cũng sẽ thành công, có một số ngành nghề còn phụ thuộc vào năng khiếu. Do đó, các bạn sinh viên cũng không nên tin mù quáng vào bản thân sẽ làm được những thứ vượt quá xa với khả năng của mình, nên nhìn nhận thực tế và đặt mục tiêu cụ thể.

Anh Thái chia sẻ cho sinh viên cách đối mặt với nỗi sợ, tự tin thuyết trình trước nhiều người. Ảnh: NTCC.

Trong buổi giao lưu, một sinh viên hỏi tiến sĩ Thái rằng quan điểm lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực là đúng hay sai. Trả lời vấn đề này, anh Thái cho biết quan điểm này sẽ phù hợp tùy vào từng tình huống. Tuy nhiên, nếu không có nỗ lực, lựa chọn đúng, sự may mắn cũng không mang lại kết quả tốt nhất.

"Ai nỗ lực nhiều hơn, sẽ gặp nhiều may mắn hơn", tiến sĩ Thái nhấn mạnh.

Thêm nữa, nếu cố gắng rèn luyện chuyên môn mỗi ngày, bạn sẽ tiến bộ được 1%, sau một năm, bạn đã tiến bộ được gấp 37 lần so với năm trước đó. Lúc này, cơ hội tốt để bạn lựa chọn sẽ rộng mở hơn.