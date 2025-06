Tiếp tục điều tra 2 thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ hàng tỷ

Yêu cầu 4 bị can liên quan đường dây đánh bạc tại King Club ra đầu thú

Liên quan đến đường dây đánh bạc tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club, Cơ quan ANĐT Bộ Công an yêu cầu 4 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc VKS nhân dân nơi gần nhất đầu thú.