TikToker Trần Thanh Tâm sinh con tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

TikToker Trần Thanh Tâm đón con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh thường tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) vào ngày 17/10.

Trên trang cá nhân, TikToker sinh năm 2000 chia sẻ tin vui kèm loạt hình ảnh cùng chồng và con gái vừa chào đời, thu hút nhiều lượt yêu thích cùng những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Từ “hot girl trứng rán” đến hành trình làm mẹ

Trần Thanh Tâm từng gây chú ý mạng xã hội thời điểm năm 2020 với câu nói viral: “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cậu cơ”. Tài khoản cá nhân của cô có 4,6 triệu người theo dõi, nhiều lượt tương tác.

Trần Thanh Tâm hạnh phúc bên chồng và thiên thần nhỏ. Ảnh: AIH.

Khác với những hình ảnh vui nhộn, hài hước trên mạng, TikToker khi lần đầu mang thai và sinh con không tránh khỏi những lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chuyên nghiệp cùng dịch vụ chu đáo, tiện nghi tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), quá trình vượt cạn của cô diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng.

Trần Thanh Tâm cùng chồng đi khám thai và chọn gói sinh tại AIH. Ảnh: AIH.

Trần Thanh Tâm kết hôn vào tháng 12/2024. Chồng của cô là Mai Thiên Ân, một CEO đa lĩnh vực gồm công ty giải trí, hoạt động du lịch và sản xuất nội dung. Dù gia đình chồng cô hiện sống tại Mỹ, cả hai vợ chồng thống nhất lựa chọn cho con gái mang quốc tịch Việt Nam, như cách thể hiện tự hào dân tộc.

Cặp đôi chọn cho con gái mang quốc tịch Việt Nam. Ảnh: AIH.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ được nhiều nghệ sĩ Việt chọn vượt cạn

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) - nơi Trần Thanh Tâm lựa chọn đồng hành quá trình mang thai và sinh con - từ lâu là địa chỉ đáng tin cậy của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, gần đây nhất có thể kể đến như diễn viên Ngô Thanh Vân, diễn viên Quỳnh Lương, diễn viên Vũ Ngọc Ánh...

Với không gian lưu viện sang trọng, tiện nghi và dịch vụ chăm sóc chuẩn quốc tế, Bệnh viện AIH mang đến cho các mẹ bầu trải nghiệm sinh con thoải mái, riêng tư và an toàn.

Nội thất phòng lưu viện hiện đại, ấm cúng. Ảnh: AIH.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam đạt được chứng nhận JCI - con dấu vàng chứng nhận về an toàn và chất lượng bệnh viện toàn cầu. Trong đó, khoa Phụ sản là một trong các chuyên khoa mũi nhọn, sở hữu đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tận tình, thân thiện.

Bên cạnh đó, trong tháng 9 vừa qua, AIH được Bộ Y Tế công nhận là “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” (Baby-Friendly Hospital Initiative - BFHI). Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ theo sáng kiến BFHI của WHO/UNICEF năm 2018, được triển khai tại Việt Nam, Lào và Campuchia dưới tên gọi COE - Centers of Excellence for Breastfeeding. Danh hiệu BFHI không chỉ là thành quả chuyên môn, mà còn là cam kết dài hạn của AIH trong việc đồng hành cùng mẹ và bé ngay từ những giờ đầu tiên của cuộc đời.