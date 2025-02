Tìm bị hại liên quan dự án lừa đảo 'Điện gió GE Vernova'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 6/2024 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy theo quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 316, ngày 31/8/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 6/2024, Bùi Thị Nhường (SN 1973, trú tại số 11, ngõ 5, tổ 3 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng đối tượng tên Walter chưa rõ lai lịch lập nhóm, mở văn phòng GE Vernova tại số 138 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đối tượng đưa ra những thông tin gian dối kêu gọi các nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn đầu tư vào dự án điện gió GE Vernova để hưởng lợi nhuận rồi chiếm đoạt một phần tiền của các nhà đầu tư qua hình thức: Nhường chia sẻ đường link http://dowwn.vernovanc.top hướng dẫn các nhà đầu tư tại ứng dụng GE Vernova về điện thoại để đăng ký, đăng nhập chuyển tiền đầu tư.

Đến ngày 23/8/2024, khi ứng dụng bị sập thì qua trực tiếp và gián tiếp, Nhường cung cấp kêu gọi được 1.438 nhà đầu tư tham gia và các nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền góp vốn đầu tư vào ứng dụng là gần 47 tỷ đồng .

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ Công an quận Cầu Giấy, qua đồng chí Ngô Tiến Dũng, điều tra viên thụ lý.

Khi đến làm việc đề nghị mang theo giấy tờ, tài liệu liên quan để đến việc chuyển nhận tiền để giải quyết.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.