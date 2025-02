Triệu tập nhóm người mặc đồ vệ sĩ đánh người trước cửa Pub Beer ở Huế

Sau khi xảy ra vụ ẩu đả, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ nhóm người mặc đồ vệ sĩ hành hung người khác trước cửa quán Pub Beer ở Huế.

Chiều 11/2, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an quận Thuận Hoá (TP Huế) xác nhận thông tin vụ nhóm người mặc đồ vệ sĩ hành hung người khác trước cửa quán Pub Beer Quận 1 (đường Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Theo lãnh đạo Công an quận Thuận Hóa, sau khi nắm được thông tin từ người dân, đơn vị nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để giải quyết sự việc, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời, điều tra, xác minh, làm rõ những người liên quan.

Lãnh đạo Công an quận Thuận Hóa cho hay đến nay cơ quan công an đã xác định và mời những người liên quan đến sự việc lên cơ quan Công an làm việc. Mặc dù chưa cung cấp danh tính cụ thể của những người liên quan, lãnh đạo Công an quận Thuận Hóa tiết lộ có 9 người liên quan đến vụ việc. Hiện cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý những người này với 2 tội danh là cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc khiến đoạn đường Võ Thị Sáu náo loạn. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video dài gần một phút ghi cảnh nhóm người mặc quần áo vệ sĩ lao vào đánh người khác xảy ra trước quán Pub Beer Quận 1.

Theo đó, nhiều người mặc quần áo vệ sĩ, liên tục lao vào hành hung nam thanh niên mặc quần jean, áo phông trắng. Đồng thời, trong đoạn video cũng ghi lại cảnh một số nam thanh niên mặc quần đen, áo đen lao vào đánh nam thanh niên mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng.

Đáng chú ý, khi vụ việc xảy ra, một số người mặc quần áo vệ sĩ khác có hành động can ngăn những người đồng nghiệp của mình dừng lại hành vi bạo lực, thì những người này vẫn tiếp tục lao vào đánh nam thanh niên mặc quần jean, áo phông trắng ngã xuống đường.