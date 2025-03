Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo ở Công ty dịch vụ viễn thông Mạnh Cường

Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường ở thị xã Phước Long.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường (trụ sở tại đường Lê Quý Đôn, khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2022, do Trần Thị Thoa (SN 1991, trú tại số 08 Đinh Tiên Hoàng, khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) thực hiện.

Quá trình điều tra xác định từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2022, đối tượng Trần Thị Thoa sử dụng pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường nhiều lần đưa ra thông tin gian dối huy động vốn kinh doanh để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng bị can Trần Thị Thoa.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước thông báo những ai là bị hại có liên quan đến đối tượng Trần Thị Thoa vui lòng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tại địa chỉ số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đinh Vũ Quý để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 9/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định từ năm 2018, Trần Thị Thoa sử dụng pháp nhân là Giám đốc Công ty Mạnh Cường chuyên kinh doanh mua bán sim, thẻ cào, thiết bị viễn thông để mời gọi 5 người có mối quan hệ quen biết (trú tại thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú và TP.HCM) tham gia góp vốn kinh doanh với mức chiết khấu và hoa hồng 0,6-2%/giá trị đơn hàng/ngày. Tuy nhiên, số tiền này Thoa sử dụng một phần vào kinh doanh sim, thẻ cào của cá nhân, còn lại Thoa tự ý sử dụng để đầu tư chứng khoán, chơi tiền ảo.

Đến giữa năm 2021 và đầu năm 2022, mặc dù bị thua lỗ vì chơi chứng khoán, tiền ảo, Thoa vẫn dùng chiêu bài cũ huy động thêm vốn của những người quen. Đồng thời, nhiều lần vay tiền của chị L.T.P (SN 1983, trú phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) và chị L.T.T (SN 1985, trú phường Sơn Giang, thị xã Phước Long) để đầu tư và vay của người sau trả lãi cho người trước.

Đến tháng 8/2022, Thoa không huy động được tiền nên không có tiền để trả vốn và tiền hoa hồng, do vậy đã bị những người đầu tư góp vốn làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan Công an.

Trần Thị Thoa khai nhận quá trình huy động vốn của nhiều người, trong đó mời gọi chị L.T.L.P (SN 1981, trú khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long) góp tổng gần 29 tỷ 600 triệu đồng. Số tiền này, Thoa sử dụng để trả nợ và trả tiền vốn, hoa hồng cho những người đầu tư góp vốn trước, sau đó lại vay tiền và huy động vốn của nhiều người khác để trả cho chị L.T.L.P số tiền hơn 24 tỷ 94 triệu đồng. Thoa còn nợ chị L.T.L.P hơn 5 tỷ 505 triệu đồng, nhưng không còn khả năng trả.