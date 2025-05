Tìm bị hại vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại 3 dự án bất động sản

Lợi dụng lòng tin khách hàng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng chồng có hành vi chiếm đoạt tiền của người mua thông qua việc rao bán lô đất nền và ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết hiện thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến bị can Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng đồng phạm xảy ra tại một số dự án bất động sản trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Cụ thể gồm: Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh (xã Mỹ Hạnh Nam), dự án Thiên Phúc Hoàng Gia và dự án Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh.

Kết quả xác minh tin tố giác, Cơ quan CSĐT công an tỉnh xác định quá trình triển khai thực hiện 3 dự án nêu trên, bị can Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng đồng phạm đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của người dân thông qua việc rao bán và ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô nền, điểm kinh doanh.

Những người đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các công ty trên đã nộp tiền mua nền đất, điểm kinh doanh tại 3 dự án được xác định là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đề nghị những bị hại chưa trình báo nhanh chóng liên hệ cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan (gồm bản gốc hợp đồng mua bán, biên lai thu tiền, đơn tố giác tội phạm) về Công an tỉnh.

Được biết, năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng chồng để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) với số tiền lừa chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.