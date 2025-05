Vì sao cựu GĐ Sở Tài chính Vĩnh Phúc được Hậu 'Pháo' bán rẻ cho lô đất

Cựu Giám đốc Sở Tài chính, sau này là Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bán rẻ cho một lô đất và hưởng lợi nhiều tỷ đồng.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can. Trong đó, bị can Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, về sau là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc) và bị can Nguyễn Văn Khước (cựu Giám đốc Sở Tài chính, sau là Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) cùng bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, Dự án Chợ đầu mối (ở Vĩnh Phúc) bị chậm tiến độ, nên bị UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) nhiều lần đến gặp Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện Dự án Chợ đầu mối. Lan đồng ý và chỉ đạo cán bộ cấp dưới hỗ trợ Hậu "Pháo".

Hậu "Pháo" và cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Sau đó, Hậu đến gặp Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) và được bị can này đồng ý tạo điều kiện nhận chuyển nhượng lại dự án trên thông qua việc Tập đoàn Phúc Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần từ chủ đầu tư Dự án Chợ đầu mối.

Trong quá trình chuyển nhượng cổ phần, điều chỉnh chủ đầu tư, chuyển quyền sử dụng đất, Bộ Xây dựng có văn bản phúc đáp, trong đó chỉ ra hồ sơ của Dự án Chợ đầu mối còn thiếu sót và nhấn mạnh, theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, khu vực dự án không có chức năng sử dụng đất ở.

Mặc dù ý kiến của Bộ Xây dựng như trên, song bị can Hoàng Anh vẫn tiếp tục ký văn bản gửi các sở, ngành xin ý kiến chấp thuận đầu tư dự án. Trả lời văn bản này, Sở Tài chính nêu dự án trên lớn, nên đề nghị Sở Xây dựng cần tham khảo ý kiến các đơn vị chuyên ngành, kết hợp với việc thuê đơn vị tư vấn độc lập.

Sở Tài nguyên và Môi trường nêu chủ đầu tư phải làm thủ tục đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa và Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị kiểm tra việc nhà đầu tư phải có trách nhiệm triển khai thực hiện toàn bộ dự án.

Ý kiến của các cơ quan trên thể hiện hồ sơ còn chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, ngày 30/6/2017, bị can Hoàng Anh vẫn ký tờ trình số 668 gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị chấp thuận đầu tư dự án và được UBND tỉnh chấp thuận.

Sau đó, theo chỉ đạo của Hoàng Thị Thúy Lan, ngày 12/4/2018, Lê Duy Thành (khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án theo hướng tăng mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất, tăng quy mô, diện tích đối với đất nhà ở xã hội thấp tầng.

Với việc tích cựu hỗ trợ Tập đoàn Phúc Sơn trong quá trình chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Chợ đầu mối, bị can Hoàng Anh được Hậu "Pháo" cảm ơn 5 lần với tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD .

Cựu Giám đốc Sở Tài chính, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Khước.

Tương tự, sau khi Dự án Chợ đầu mối được kéo dài tiến độ thực hiện, Nguyễn Văn Hậu liên hệ với bị can Nguyễn Văn Khước để nhờ đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và giảm số tiền phải nộp.

Theo đó, lần định giá đầu tiên, giá trị quyền sử dụng đất đối với phần đất ở thương mại 5,4 ha của dự án là hơn 708 tỷ đồng . Không hài lòng với kết quả này, Hậu "Pháo" tiếp tục gặp Khước đề nghị giảm giá trị định giá đất.

Sau nhiều lần họp yêu cầu báo cáo, kiểm tra, bổ sung các yếu tố, Khước ký Quyết định phê duyệt giá trị định giá đất với số tiền hơn 507 tỷ đồng , gây thiệt hại cho ngân sách hơn 200 tỷ đồng .

Quá trình này, khoảng tháng 6/2018, Hậu "Pháo" đưa cho Khước 10.000 USD để nhờ đôn đốc cán bộ cấp dưới đẩy nhanh tiến độ định giá đất. Sau đó, khoảng tháng 8/2018, khi có thông tin xác định giá trị tiền sử dụng đất là hơn 708 tỷ đồng , Hậu đưa tiếp 10.000 USD nhờ Khước giảm giá đất.

Và sau khi nhận sự nhờ vả của Hậu "Pháo", bị can Khước chủ trình họp Hội đồng định giá thống nhất xác định giá trị quyền sử dụng đất giảm xuống còn hơn 507 tỷ đồng . Từ việc này, cuối năm 2019, Nguyễn Văn Hậu bán ưu đãi cho Nguyễn Văn Khước một lô đất ở tại Dự án Chợ đầu mối để "cảm ơn".

Sau đó, Khước bán lô đất trên và hưởng lợi 3 tỷ đồng … Cơ quan tố tụng đã truy tố cựu Giám đốc Sở Tài chính, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước tội "Nhận hối lộ" với số tiền nhận hối lộ là 20.000 USD và 3 tỷ đồng tiền chênh lệch khi bán lô đất được Hậu "Pháo" bán rẻ cho.