Tìm đối thủ không gặp, nhóm thanh niên lạng lách chém gà thị uy

Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ 3 trong số 6 đối tượng đi môtô không biển số, gây rối trật tự công cộng tại Khu công nghiệp Vân Trung được phản ánh trên không gian mạng.

Trước đó, vào ngày 27/6, trên mạng xã hội facebook đăng tải video dài 14 giây, ghi lại hình ảnh 3 môtô đều không gắn biển kiểm soát đang lạng lách, đánh võng tại đường nội bộ thuộc Khu công nghiệp Vân Trung, phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh).

Đáng chú ý, một nam thanh niên ngồi sau xe Honda Wave màu trắng cầm dao chém về phía một con gà đang đứng trên vỉa hè gần cổng Công ty trách nhiệm hữu hạn Magtron Vina, xung quanh có người tham gia giao thông.

Các đối tượng có hành vi sử dụng xe không gắn biển kiểm soát lạng lách, đánh võng.

Nắm được thông tin trên mạng xã hội, Đồn Công an Quang Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xác định các đối tượng trong nhóm gồm: Quàng Văn Quý (SN 2009, trú tại bản Bánh, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La); Vương Đại Hiệp (SN 2005, trú tại thôn Liên Cao, xã Quang Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nay là xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Lê Võ Nhân (SN 2009, trú tại làng Lung Thượng, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An); Dương Tuấn Kiệt (SN 2007, trú tại thôn Liên Cao, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Hoàng Tuấn Anh (SN 2007, trú tại thôn Ngòi Lan, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Trương Quốc Huy (SN 2006, trú tại thôn Tân Chính, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh).

Quá trình điều tra mở rộng, đối tượng Vương Đại Hiệp còn khai đã mượn dao từ Lộc Hoàng Long (SN 2009, trú tại thôn Co Riềng, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, nay là xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng Đồn Công an Quang Châu cho biết: Cả 6 đối tượng đều là công nhân thời vụ làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đối tượng Hoàng Tuấn Anh đã có tiền án. Do mâu thuẫn với một nhóm khác trên mạng xã hội, nhóm này đã hẹn nhau đến khu vực đường nội bộ thuộc Khu công nghiệp Vân Trung để đánh nhau.

Hình ảnh các đối tượng mang hung khí lạng lách đánh võng.

Tuy nhiên, khi đến nơi không tìm thấy nhau nên nhóm tỏa đi nhiều nơi để tìm và bàn nhau quay clip đăng trên mạng xã hội để "đánh tiếng" tuyên chiến với nhóm kia. Nhóm này từng có một số lần cầm dao, kiếm đi môtô lòng vòng khu vực đường gom và đường nội bộ ở các khu công nghiệp. Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Vương Đại Hiệp, Hoàng Tuấn Anh, Trương Quốc Huy để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Đồn Công an Quang Châu đã phối hợp tiến hành rà soát các phương tiện lưu thông trên địa bàn. Theo đó, vào giờ tan tầm từ 5h đến 8h và 16h30 đến 19h30 hàng ngày, phương tiện nào không gắn biển kiểm soát, người điều khiển sẽ được mời về trụ sở làm việc để xác minh nguồn gốc xe, đề phòng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.