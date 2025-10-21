Tìm nữ sinh lớp 10 mất tích

Sau hơn 2 ngày rời khỏi nhà đi học, nữ sinh lớp 10 Trần Quỳnh Bảo Như (trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm và trình báo Cơ quan Công an.

Chiều 20/10, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã phát đi thông báo tìm em Trần Quỳnh Bảo Như (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú) mất tích sau khi đi học.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng 18/10, em Trần Quỳnh Bảo Như rời nhà đi học như thường lệ, nhưng hết buổi học không thấy về. Gia đình đã liên lạc qua số điện thoại của em, thì chỉ có tiếng đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Nhắn tin phản hồi qua tài khoản Facebook rằng thì gia đình nhận được tin nhắn "sắp về".

Thông báo tìm người của Công an phường Hội Phú.

Theo Công an phường Hội Phú, đến tối 20/10, gia đình em Trần Quỳnh Bảo Như vẫn chưa thấy em này về. Hiện gia đình rất lo lắng. Công an phường Hội Phú và gia đình kêu gọi mọi người ai biết tung tích hoặc đang cưu mang em Trần Quỳnh Bảo Như thì báo cho gia đình hoặc Công an biết.

Được biết, sau khi cha mẹ chia tay nhau, em Trần Quỳnh Bảo Như sống với ông bà nội tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Thường ngày, em Trần Quỳnh Bảo Như sinh hoạt bình thường, không có mâu thuẫn với ai và rất ít đi khỏi địa phương.