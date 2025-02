Tìm thấy bức tượng 3,8 triệu USD ở căn hộ bỏ hoang

Bức tượng đồng thất lạc của Camille Claudel tái xuất sau hơn một thế kỷ và lập kỷ lục đấu giá, góp phần củng cố vị thế của nữ điêu khắc gia trong giới nghệ thuật.

Tác phẩm "The Age of Maturity" (1898) của nữ điêu khắc gia Camille Claudel. Ảnh: Luc Paris.

Một kiệt tác thất lạc của nữ điêu khắc gia người Pháp Camille Claudel (1864-1943) đã được tìm thấy sau hơn một thế kỷ và được bán với giá 3,6 triệu euro ( 3,8 triệu USD ) tại một phiên đấu giá ở Pháp.

Bức tượng đồng, mang ý nghĩa ẩn dụ về quá trình lão hóa và được cho là phản ánh mối quan hệ đầy biến động giữa Camille Claudel và Auguste Rodin, đã được phát hiện dưới lớp vải phủ trong một căn hộ bỏ hoang ở Paris (Pháp). Đây là một trong bốn phiên bản đúc của tác phẩm, các bản khác hiện được lưu giữ tại các bảo tàng lớn ở Pháp.

Phiên đấu giá một lần nữa khẳng định danh tiếng ngày càng vững chắc của Camille Claudel với vai trò nhà điêu khắc độc lập, không chỉ được biết đến qua mối quan hệ với Auguste Rodin, Artnet đưa tin.

Bức tượng thất lạc suốt hơn 100 năm

Trong phiên đấu giá ngày 16/2 tại nhà đấu giá Philocale ở Orléans (Pháp), tác phẩm La Jeunesse et L'Âge Mûr, hay L'Âge Mûr (The Age of Maturity), đã được bán với giá 3,6 triệu euro ( 3,8 triệu USD ), bao gồm phí đấu giá - cao hơn nhiều so với mức ước tính ban đầu là 1,5-2 triệu euro (1,6- 2,1 triệu USD ).

Mức giá này giúp The Age of Maturity trở thành một trong ba tác phẩm đắt giá nhất của Camille Claudel từng được bán đấu giá.

Theo cơ sở dữ liệu của Artnet, kỷ lục hiện tại của bà thuộc về La Valse (1892), một phiên bản độc bản được bán tại Sotheby’s London năm 2013 với giá 5,1 triệu bảng Anh ( 8 triệu USD ). Một tác phẩm khác, L’Aurore (1898-1900), được bán vào năm 2014 với giá 3,1 triệu USD , tương đương 4,1 triệu USD khi điều chỉnh theo lạm phát.

“Tác phẩm điêu khắc hiếm khi chạm mốc triệu USD tại các phiên đấu giá, và con số này là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng của Camille Claudel”, Alexandre Lacroix và Elodie Jeannest, hai chuyên gia điêu khắc tham gia xác thực tác phẩm, nhận định.

Phiên bản The Age of Maturity được đấu giá tại Philocale là bản đúc đầu tiên trong bốn phiên bản, bên cạnh các bản khác hiện được lưu giữ lần lượt tại Bảo tàng Musée d’Orsay, Bảo tàng Musée Rodin và Bảo tàng Camille Claudel.

Nhà đấu giá Matthieu Semont cho biết ông tình cờ phát hiện bản sao mới nhất vào tháng 9/2024 trong một căn hộ gần tháp Eiffel, nơi đã bị bỏ hoang khoảng 15 năm. Ảnh: enewspapermy.

Bức tượng được nhà điêu khắc Eugène Blot đúc vào năm 1907, và được trưng bày tại phòng tranh của ông cùng năm đó, trước khi biến mất không dấu vết. Tác phẩm chỉ được phát hiện tình cờ khi chuyên gia Matthieu Semont của nhà đấu giá Philocale kiểm kê hiện vật trong một căn hộ bị bỏ hoang ở trung tâm Paris suốt 15 năm.

Bức tượng đồng khắc họa quy luật tất yếu của tuổi tác, với 3 giai đoạn chính của cuộc đời - tuổi trẻ, trưởng thành và già nua - được nhân cách hóa. Nhân vật Tuổi trẻ (Youth) quỳ gối, cố níu lấy Trưởng thành (Maturity), nhưng đôi tay của họ dần buông rời khi người đàn ông tiếp tục bước đi, nghe theo sự dẫn dắt của Tuổi già (Old Age) - một bóng hình phủ áo choàng đứng phía sau.

Nàng thơ tài năng và bi kịch bị lãng quên

Theo The Guardian, các tác phẩm điêu khắc của Camille Claudel không chỉ thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn phản ánh cuộc đời nhiều biến động của bà.

Từ nhỏ, Claudel đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với nghệ thuật điêu khắc. Năm 18 tuổi, bà trở thành trợ lý của Auguste Rodin, người nhanh chóng nhận ra tài năng của Claudel và mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết. Trong suốt một thập kỷ, Claudel vừa là học trò, nàng thơ, người mẫu, vừa là người tình của Rodin.

Sau khi mối tình đổ vỡ, Claudel chật vật tìm chỗ đứng trong giới nghệ thuật. Những ám ảnh về mối tình cũ ngày càng bủa vây, khiến bà tự tay hủy hoại nhiều tác phẩm của mình. Trong suốt 30 năm cuối đời, bà sống trong bệnh viện tâm thần, gần như bị lãng quên và không còn sáng tác.

Việc Claudel bị giam giữ trong giai đoạn cuối của cuộc đời vẫn là chủ đề gây tranh cãi, khi một số bạn bè và nhân viên bệnh viện tin rằng bà không đáng phải chịu sự cô lập kéo dài như vậy.

Bà qua đời năm 1943 ở tuổi 79, và được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể. Suốt nhiều thập kỷ, danh tiếng của Claudel bị lu mờ bởi cái bóng của Rodin, nhưng những tác phẩm còn lại của bà vẫn được giới nghệ thuật đánh giá cao.

Cận cảnh tác phẩm The Age of Maturity của Camille Claudel. Ảnh: Luc Paris.

Việc nhân cách hóa Tuổi trẻ dưới hình dáng một người phụ nữ và Trưởng thành là một người đàn ông khiến nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm thể hiện những cảm xúc của Claudel dành cho Rodin.

Theo Lacroix, hình tượng Tuổi già, dẫn dắt Trưởng thành rời xa, có thể được lấy cảm hứng từ Rose Beuret - người từng là quản gia và sau này trở thành vợ của Rodin.

Theo Art Story, Auguste Rodin (1840-1917) được xem là cha đẻ của điêu khắc hiện đại. Những tác phẩm như Người suy tư (The Thinker), Nụ hôn (The Kiss) và Cổng địa ngục (The Gates of Hell) không chỉ đặt nền móng cho tương lai của điêu khắc mà còn trở thành biểu tượng bất hủ của nghệ thuật hiện đại.

Theo AFP, các nhà phê bình nữ quyền chưa bao giờ tha thứ cho Rodin vì cách ông đối xử với Claudel. Họ cho rằng bà đã có đóng góp quan trọng trong một số tác phẩm nổi tiếng của Rodin, bao gồm The Gates of Hell. Nhiều người nhận định tài năng nghệ thuật của bà có thể sánh ngang ông.

Chân dung nhà điêu khắc Camille Claudel (trái) và người thầy Auguste Rodin. Ảnh: Marie Claire.

Từ cuối những năm 1980 và 1990, tên tuổi Camille Claudel dần được nhắc đến nhiều hơn, đặc biệt sau khi cuộc đời bà được đưa lên màn ảnh trong bộ phim ra mắt năm 1988, do nữ diễn viên Isabelle Adjani thủ vai chính.

Giá trị các tác phẩm của Claudel trên thị trường đấu giá bắt đầu tăng vọt khoảng một thập kỷ trước, trùng với thời điểm bộ phim thứ hai về cuộc đời bà ra mắt năm 2013, do Juliette Binoche thủ vai chính.

Các tổ chức nghệ thuật cũng ngày càng quan tâm đến di sản của bà, thể hiện qua việc mở cửa Bảo tàng Camille Claudel vào năm 2017, cùng các triển lãm cá nhân gần đây tại Viện Nghệ thuật Chicago (2023) và Bảo tàng J. Paul Getty ở Los Angeles (Mỹ) năm ngoái.

Các tác phẩm của bà sẽ tiếp tục được trưng bày trong triển lãm Camille Claudel and Bernhard Hoetger: Emancipation from Rodin tại Alte Nationalgalerie (Bảo tàng Hội họa Cổ điển) ở Berlin, Đức, dự kiến mở cửa vào ngày 6/6 tới.