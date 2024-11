Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ 6 du khách bị cuốn trôi ở đảo Phú Quý

Chiều 3/11, người dân đảo Phú Quý phát hiện một thi thể dạt vào bờ kè Lăng Cô. Qua quá trình xác minh, gia đình xác nhận đây chính là nam thanh niên mất tích đang được tìm kiếm.

Khu vực phát hiện thi thể nam du khách xấu số.

Vào lúc 15h35, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận tin báo qua điện thoại của ông Nguyễn Ngọc T. (sinh năm 1994, ngụ xã Tam Thanh, Phú Quý) về việc phát hiện một thi thể mắc kẹt vào hộc đá 3 chân kè Lăng Cô khi ông đang tắm biển, bắt ốc gần bờ tại khu vực này.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý và lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Thi thể trên nghi là của nam du khách vẫn còn mất tích trong vụ 6 du khách gặp sự cố khi chèo SUP trên biển Phú Quý hôm 26/10.

Đến khoảng 19h, sau khi thi thể được đưa lên bờ, gia đình nạn nhân đã đến nhận diện và xác nhận đây là Cấn Hoàng M. (19 tuổi, trú tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương đã phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục mai táng, hỗ trợ thuê và hoàn chỉnh các thủ tục để phương tiện đưa nạn nhân vào đất liền trong sáng mai (4/11).

Người dân địa phương và lực lượng chức năng tại khu vực tìm thấy thi thể.

Trước đó, nhóm 6 du khách ra đảo Phú Quý tham quan du lịch từ ngày 22/10. Đến 16h45 ngày 26/10, cả nhóm gồm 6 người tự lấy 2 thuyền SUP và phao tròn để trước villa đi bơi và chèo SUP cách bờ khoảng 200 m tại khu vực không được phép hoạt động SUP.

Đến 18h10 cùng ngày, các du khách bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ villa Windy nhờ hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ tại chỗ đã dùng xuồng đưa vào bờ được 3 du khách, còn lại 3 du khách tiếp tục trôi trên biển. Xuồng tiếp tục quay lại cứu hộ nhưng không tìm thấy.

Đến 19h cùng ngày, du khách Ngô Xuân Hùng đã bơi được vào bờ trước khu vực nghĩa địa xã Long Hải, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km. Sáng 27/10, lực lượng chức năng tìm thấy và cứu thành công nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim T. (19 tuổi, trú phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), ở cách xa vị trí chiếc SUP bị lật.

Sau hơn một tuần tìm kiếm, nam du khách còn lại đã được tìm thấy tại khu vực bờ kè Lăng Cô.