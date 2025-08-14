Tín đồ thời trang Việt đón BST thu - đông 2025 cùng Marc Jacobs

Nhóm “Em Xinh” góp mặt tại sự kiện trong trang phục mới nhất của BST Joy. Ánh Sáng AZA, Chi Xê, Muội, Yeolan và Juky San có một năm “thăng hạng” khi hoạt động nghệ thuật hết mình và bước đầu ghi dấu ấn thời trang. Mẫu túi Cristina mới và chiếc túi mini Micro Sack (một phiên bản thu gọn của mẫu Sack cực kỳ thành công) được lăng xê, với tông nâu chủ đạo của BST kèm theo các sắc trắng - đen nền nã.