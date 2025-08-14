Tín đồ thời trang Việt đón BST thu - đông 2025 cùng Marc Jacobs

|
Thu - đông 2025, nhà mốt Mỹ Marc Jacobs hé lộ chiến dịch thời trang mang tên Joy nhằm tái định nghĩa lại những thành tố cơ bản của thời trang và niềm vui trong chuyện trưng diện. Hành trình đa giác quan của Joy sẽ diễn ra xuyên suốt mùa với các đợt ra mắt sản phẩm chọn lọc, hợp tác độc quyền, trải nghiệm thực tế sống động cũng như sự hưởng ứng nhiệt thành của cộng đồng tín đồ thời trang.
|
Mỗi sự kiện của Marc Jacobs tại Việt Nam luôn thu hút những tín đồ thời trang tham dự và dịp ra mắt BST thu - đông 2025 cũng không phải ngoại lệ. Sự kiện được tổ chức tại cửa hàng của thương hiệu Marc Jacobs (TTTM Saigon Centre) vào ngày 10/8. Tại sự kiện, JSOL bảnh bao với áo dệt kim họa tiết tartan phối cùng túi The Sack Bag kẻ ô bàn cờ đa chất liệu cao cấp.
|
Nhóm “Em Xinh” góp mặt tại sự kiện trong trang phục mới nhất của BST Joy. Ánh Sáng AZA, Chi Xê, Muội, Yeolan và Juky San có một năm “thăng hạng” khi hoạt động nghệ thuật hết mình và bước đầu ghi dấu ấn thời trang. Mẫu túi Cristina mới và chiếc túi mini Micro Sack (một phiên bản thu gọn của mẫu Sack cực kỳ thành công) được lăng xê, với tông nâu chủ đạo của BST kèm theo các sắc trắng - đen nền nã.
|
CongB cũng được chú ý nhiều hơn khi liên tục tham gia các sự kiện thời trang gần đây. Check in tại sự kiện của Marc Jacobs, nam ca sĩ trung thành với lối ăn mặc đơn giản gồm áo len crewneck, phối với quần jeans bụi bặm và phụ kiện nhỏ tinh tế.
|
An Trương và Thể Thiên mặc đậm chất geek, sẵn sàng chào đón mùa thu - đông với loạt túi xách tông nâu ấm áp thời thượng.
|
Mùa thu - đông 2025, họa tiết kẻ ngang mang hơi hướm thời trang thủy thủ trở lại rầm rộ, tạo nên phong cách vừa cổ điển vừa năng động cho phái mạnh mà Phạm Bảo Luận là một ví dụ tiêu biểu.
|
Stu - “nóc nhà” của gia đình KOL Max - Stu - Pid, cũng có dịp khoe phong cách cá nhân với mẫu túi Cristina tote. Chiếc túi tote lấy cảm hứng từ kho lưu trữ của thương hiệu chị em “Marc by Marc”, tái hiện những nét thẩm mỹ đặc trưng trên chất liệu da Nappa mềm mại như bơ. Túi đủ rộng rãi để đựng laptop 13 inch nhưng vẫn nhẹ nhàng, dễ dàng thích nghi với mọi hoạt động thường ngày.
|
Với âm nhạc điện tử sôi động của DJ Wokeup, các tín đồ thời trang Việt đã có một đêm vui khó quên. BST Joy của nhà mốt Mỹ đã ra mắt toàn cầu, cũng như sẵn sàng trên kệ hàng của Marc Jacobs Việt Nam.
Tại Việt Nam, thương hiệu Marc Jacobs được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
