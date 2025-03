Tín đồ thời trang Việt đón mẫu túi mới từ Marc Jacobs

BST thời trang xuân - hè 2025 của Marc Jacobs đem tới một tủ đồ toàn diện cho các quý cô yêu thời trang đường phố, đồng thời giới thiệu dòng túi The Dual. Thiết kế mới này chiếm sóng mạng xã hội và đường phố toàn cầu khi nhà mốt lựa chọn Emily Ratajkowski - nổi tiếng với vai diễn trong video ca nhạc "Blurred Lines" của Robin Thicke và phim điện ảnh "Gone Girl" - là gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm. Tại Việt Nam, BST xuân - hè 2025 và những chiếc túi The Dual cũng đã được dàn tín đồ thời trang ngóng chờ và chung vui tại sự kiện ra mắt tại cửa hàng Marc Jacobs Tràng Tiền, Hà Nội.