Tin mới vụ lộ clip 'không chuẩn mực' của chủ tịch trường ở Ninh Bình

Báo cáo của trường THPT Tô Hiến Thành xác nhận phòng làm việc của ông N.V.Đ. nằm trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, trường cho biết người này không tham gia quá trình dạy học.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Ninh Bình, sau khi xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh một người đàn ông có hành vi thiếu chuẩn mực với nhiều người phụ nữ ngay tại phòng làm việc, Sở đã yêu cầu trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, Ninh Bình) báo cáo, làm rõ.

Báo cáo của trường xác nhận người đàn ông trong các clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là ông N.V.Đ., Chủ tịch hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành. Trường cũng xác nhận phòng làm việc của ông Đ. nằm trong khuôn viên trường.

"Sáng 11/11, hội đồng trường đã họp và biểu quyết thống nhất buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ.", vị đại diện Sở GD&ĐT thông tin.

Hiện tại, Sở GD&ĐT và nhà trường đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những trường hợp đưa, lan truyền thông tin không đúng sự thật, không đúng bản chất sự việc, cho rằng người đàn ông có hành vi thiếu chuẩn mực là hiệu trưởng, giáo viên của trường.

Vị này khẳng định đến thời điểm hiện tại, người đàn ông trong clip không phải hiệu trưởng hay giáo viên của trường, nên thông tin lan truyền trước đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhà giáo.

Trước đó, ngày 9/11, dư luận xôn xao trước hàng loạt clip, hình ảnh về hành vi thiếu chuẩn mực của một người đàn ông được cho là lãnh đạo tại trường THPT Tô Hiến Thành.

Theo hình ảnh ghi lại được, vị này thể hiện sự thân mật quá mức với nhiều phụ nữ ngay tại phòng làm việc. Sự việc này lập tức gây phẫn nộ bởi tính chất nhạy cảm của hành vi cũng như địa điểm diễn ra ngay tại môi trường giáo dục.

Theo báo cáo gửi Phòng Giáo dục Trung học và UBND xã Hải Hậu ngày 10/11, trường THPT Tô Hiến Thành đưa ra một số khẳng định, trong đó có thông tin "qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường". Người đàn ông trong clip cũng không phải là cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào.

Trường THPT Tô Hiến Thành là cơ sở giáo dục ngoài công lập lâu đời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trước năm 2012 gọi là trường THPT dân lập Hải Hậu (Nam Định cũ). Trường được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh năm 1995.

Theo thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.