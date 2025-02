Tin mừng cho người thích ăn sầu riêng

Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", sầu riêng rất giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện hệ miễn dịch, chống lão hóa.

Tuy có mùi hăng đặc trưng, khó chịu, sầu riêng lại rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới phổ biến ở Đông Nam Á. Nó được gọi là "vua của các loại trái cây" ở một số quốc gia vì nó có hàm lượng dinh dưỡng cao và kích thước lớn.

Sầu riêng có kết cấu kem, vị ngọt pha chút đắng và mùi hăng đặc trưng. Loại quả này giàu chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin C, kali và vitamin B. Không chỉ thơm ngon, sầu riêng còn giàu dinh dưỡng, cung cấp chất xơ, vitamin C, kali, vitamin B cùng các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, giúp tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật.

Hỗ trợ tiêu hóa

Theo tạp chí Health, sầu riêng là nguồn cung cấp tuyệt vời nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ. Một cốc sầu riêng sống cung cấp hơn 9 g chất xơ, đáp ứng 33% nhu cầu chất xơ hàng ngày.

Chất xơ hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách bảo vệ chống táo bón, hỗ trợ môi trường đường ruột cân bằng và thúc đẩy vi khuẩn probiotic giải phóng các hợp chất gọi là axit béo chuỗi ngắn (SCFA). SCFA mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm viêm ruột, tăng cường niêm mạc ruột và bảo vệ chống lại các bệnh tiêu hóa như ung thư ruột kết.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Thực phẩm giàu chất xơ như sầu riêng cũng có thể bảo vệ chống lại bệnh tim mạch. Ngoài việc giàu chất xơ, sầu riêng còn cung cấp 13 g chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn. Chất béo không bão hòa đơn được coi là tốt cho tim vì chúng giúp điều chỉnh mức cholesterol, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Sầu riêng cũng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe tim mạch, như magiê và kali, giúp kiểm soát huyết áp. Đây cũng là nguồn folate tốt, giúp điều chỉnh nồng độ của một loại axit amin gọi là homocysteine. Cơ thể tự nhiên có lượng homocysteine ​​thấp. Khi nồng độ tăng quá cao, nó có thể làm tăng tình trạng viêm, xơ vữa động mạch (mảng bám trong động mạch) và nguy cơ mắc bệnh tim.

Để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến nghị ăn sầu riêng điều độ, cân nhắc tình trạng sức khỏe cá nhân và kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ để cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: Pexels.

Tốt cho làn da

Đối với người đam mê chăm sóc da và chống lão hóa, sầu riêng có thể là bước tiếp theo trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Sầu riêng chứa vitamin C, rất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, thúc đẩy độ đàn hồi và khả năng phục hồi của da. Chất chống oxy hóa trong sầu riêng cũng bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra.

Tăng cường miễn dịch

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm có thể tăng cường sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe. Sầu riêng rất giàu vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa mạnh và cần thiết cho chức năng miễn dịch.

Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu vitamin C giúp bảo vệ chống lại một số tình trạng sức khỏe phổ biến, bao gồm một số bệnh ung thư và bệnh tim. Loại quả này cũng là nguồn tập trung các hợp chất thực vật bảo vệ như flavonoid và carotenoid. Các hợp chất này bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa - tác nhâu gây ra một số bệnh như bệnh tim, suy giảm nhận thức, Alzheimer và một số bệnh ung thư.

Bảo vệ não bộ

Nghiên cứu từ Frontiers in Psychiatry cho thấy rằng việc tiêu thụ chế độ ăn nhiều vitamin C có thể có lợi cho sức khỏe não bộ. Nghiên cứu bao gồm 80 người lớn tuổi cho thấy những người có nồng độ vitamin C trong máu cao hơn thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ liên quan đến việc nhớ lại, tập trung, trí nhớ, chú ý, ra quyết định và nhận dạng so với những người có nồng độ vitamin C thấp hơn.

Ăn sầu riêng có thể giúp bạn bổ sung thêm vitamin C vì một khẩu phần sầu riêng cung cấp hơn 50% nhu cầu vitamin C hàng ngày, hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Mặc dù sầu riêng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tiêu thụ quá mức có thể gây ra một số tác dụng phụ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người bình thường nên ăn 2-3 múi nhỏ (khoảng 100-150 g) mỗi lần để tận dụng lợi ích mà không gây hại.

Theo HealthXchange Singapore, một quả sầu riêng có thể chứa từ 885 đến 1.500 calo, dễ dẫn đến tăng cân nếu ăn nhiều. Bên cạnh đó, với hàm lượng carbohydrate và đường tự nhiên cao, sầu riêng có thể làm tăng đường huyết, đặc biệt nguy hiểm với người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, ăn quá nhiều sầu riêng có thể gâykhó tiêu, đầy hơi và táo bón. Đặc biệt, sầu riêng không nên kết hợp với rượu do có thể gây buồn nôn và khó chịu.