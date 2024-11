Tin 'ông bạn quen qua mạng xã hội', mất tài sản hàng chục triệu đồng

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý đối với Phạm Như Long (SN 1989, ở quận Tây Hồ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/11, anh Nguyễn Mạnh C (sinh năm 2002 ở Bắc Giang) đã đến Công an quận Tây Hồ trình báo sự việc, vào khoảng đầu tháng 11/2024, anh C quen Phạm Như Long qua mạng xã hội.

Khoảng 14h30 ngày 17/11, C điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu xám đen, biển kiểm soát 98AH-081... đến nơi ở của Long tại ngõ 295 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ chơi.

Đối tượng Long.

Tại đây, Long hỏi mượn xe của anh C với lý do đi có chút việc. Chưa hết, Long lục tìm trong ba lô, lấy trộm cả đăng ký xe của anh C. Sau đó, Long mang đi cầm cố rồi nói dối bạn chiếc xe bị mất trộm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Tây Hồ đã làm rõ được đối tượng Phạm Như Long sau khi mượn xe của C, điều khiển chiếc xe máy đến cửa hàng cầm đồ tại phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, cầm cố được 23 triệu đồng. Số tiền này Long đã trả nợ, nạp tiền chơi game và chi tiêu cá nhân hết.