Qua đêm với trai lạ mới quen, cô gái trẻ mất sạch tài sản

Sau khi vào khách sạn ngủ cùng trai lạ mới quen trên mạng xã hội, cô gái trẻ tỉnh dậy thì phát hiện hai chiếc điện thoại cùng số tiền 29 triệu đồng trong tài khoản biến mất.

Ngày 23/11, Công an phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang điều tra làm rõ việc một cô gái bị nam thanh niên mới quen trên mạng lấy hết tiền và tài sản sau khi qua đêm trong khách sạn trên địa bàn phường này.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải làm việc với đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/11, chị T.T.T.L. (SN 2001) được một nam thanh niên mới quen trên mạng xã hội hẹn gặp nhau và rủ đi ăn uống, sau đó cả hai vào một khách sạn trên địa bàn phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tại khách sạn, chị L. ngủ mê đến sáng thức dậy không thấy chàng trai đâu. Hai chiếc điện thoại của chị L. cũng “không cánh mà bay”. Chị L. cũng phát hiện số tiền 29 triệu đồng trong tài khoản bị đối tượng rút hết.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị L. đã liên hệ với “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (người được biết đến với biệt danh hiệp sĩ săn bắt cướp ở Bình Dương) để nhờ hỗ trợ.

Sau khi gặp trực tiếp nạn nhân, anh Hải liền vào trang facebook của đối tượng trước đó tương tác với chị L. để xem các mối quan hệ. “Hiệp sĩ” Hải sau đó tiến hành truy tìm đối tượng.

Dựa vào hình ảnh trên trang cá nhân, anh Hải phát hiện một thanh niên đang ngồi trong quán ăn trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một nên đề nghị chị L. đến nhận diện.

Công an làm việc với đối tượng.

Khi anh Hải tiếp cận, đối tượng chối việc có quen biết với chị L. đồng thời phủ nhận hành vi trộm cắp tài sản của nạn nhân. Sau một hồi bị “hiệp sĩ” chất vấn, đối tượng đã thừa nhận hành vi lấy tài sản của cô gái. Thanh niên khai tên L.T.A. (SN 1997, quê tỉnh Thanh Hóa).

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải liền điện thoại cho trực ban Công an phường Chánh Nghĩa đến tiếp nhận đối tượng. Sau khi lập biên bản bàn giao đối tượng từ anh Nguyễn Thanh Hải, Công an phường Chánh Nghĩa đã báo cáo vụ việc cho Công an TP.Thủ Dầu Một để thụ lý theo thẩm quyền. Toàn bộ tiền và tài sản của nạn nhân đã được trao trả lại.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.