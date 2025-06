Tin vui cho xe điện tại Mỹ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa bị yêu cầu phải giải ngân hàng tỷ USD cho chương trình phát triển hệ thống trạm sạc ôtô điện tại Mỹ.

Theo Carscoops, một thẩm phán liên bang tại Washington vừa ra phán quyết buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải giải ngân hàng tỷ USD để xây dựng mới các trạm sạc xe điện.

Thẩm phán Tana Lin lưu ý rằng Quốc hội Mỹ đã phân bổ 5 tỷ USD để tài trợ chương trình Cơ sở hạ tầng xe điện quốc gia, với mục tiêu triển khai chiến lược cơ sở hạ tầng trạm sạc ôtô điện và thiết lập mạng lưới liên kết để tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập dữ liệu, tiếp cận thông tin và đảm bảo độ tin cậy.

Dù vậy, một số tiểu bang cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump và Bộ trưởng Giao thông vận tải nước này đã “phớt lờ nhiệm vụ của Quốc hội”.

Cục Quản lý đường bộ liên bang Mỹ sau đó hủy bỏ hướng dẫn về chương trình, thu hồi các kế hoạch triển khai của tiểu bang và dừng phân phối tiền. Tổng cộng 16 tiểu bang cùng Quận Columbia đã lên tiếng chỉ trích công khai một cách mạnh mẽ, với lý do những chương trình này đã được Quốc hội Mỹ thông qua dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Cáo buộc cho rằng động thái này "đại diện cho hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp quyền lập pháp theo học thuyết phân chia quyền lực được ghi trong Hiến pháp Mỹ, và là hành vi mở rộng quá mức quyền hành pháp vượt những gì được pháp luật cho phép".

Thẩm phán Tana Lin đứng về phía các tiểu bang Arizona, California, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Washington và Wisconsin trong vụ việc này.

Bà đã cho ban hành lệnh cấm sơ bộ, trong đó ngăn Chính phủ Mỹ đình chỉ hoặc thu hồi bất kỳ kế hoạch triển khai cơ sở hạ tầng xe điện nào đã được phê duyệt trước đó.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng không được giữ lại nguồn ngân sách đã được phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, lệnh cấm này đã bị hoãn lại và sẽ chưa có hiệu lực cho đến ngày 2/7. Trong trường hợp Chính phủ Mỹ kháng cáo, lệnh cấm sẽ bị bãi bỏ.

Hãng tin ABC News lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xác nhận chương trình nói trên chỉ đơn giản đang tạm dừng cho đến khi có hướng dẫn mới. Bất kể thế nào, sự trì hoãn và các vụ kiện tụng được cho là có thể kéo chậm tốc độ phát triển mạng lưới trạm sạc công cộng tại Mỹ.