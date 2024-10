Tình cảnh trái ngược của ôtô mini

Ôtô mini là một trong những phương tiện phổ biến tại châu Á, châu Âu nhưng không được chào đón tại Mỹ, chủ yếu do các quy định có phần khắt khe và cứng nhắc về an toàn.

Theo Bloomberg, ôtô mini là một trong những phương tiện khá được ưa chuộng tại châu Âu cũng như nhiều khu vực ở châu Á nhưng trái lại, Mỹ không phải là “đất lành” của loại phương tiện này.

Trong bài viết này, ôtô mini là khái niệm mô tả những phương tiện giao thông có kích thước lớn hơn, di chuyển nhanh hơn xe đạp nhưng đồng thời nhỏ hơn, chậm hơn và đa phần rẻ hơn ôtô thông thường.

Đa phần ôtô mini có thể chở tối đa 2 người, số khác cho phép chở tổng cộng 3-4 người bao gồm tài xế.

Theo Bloomberg, ôtô mini sở hữu nhiều ưu điểm, một trong số đó là lợi thế về không gian đỗ xe. Ôtô mini cũng rẻ hơn nhiều dòng xe phổ thông, chẳng hạn Citroën Ami có giá khoảng 6.600 USD , tức khoảng một phần ba giá bán Mitsubishi Mirage.

Ôtô mini cũng có khối lượng nhỏ, mui xe thấp cùng điểm mù không đáng kể, từ đó giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng với người đi bộ hoặc đi xe đạp. Vì kích thước nhỏ, tác động đến môi trường của nhóm xe này cũng giảm tương tự.

Citroën Ami là một trong những mẫu xe điện mini được ưa chuộng ở châu Âu. Ảnh: Citroën.

Phần lớn ôtô mini hiện nay là xe thuần điện. Làn sóng điện hóa đã dấy lên những quan tâm mới dành cho phương tiện cỡ nhỏ không phát thải có thể vận hành linh hoạt trong khu vực đô thị.

Hầu hết nhu cầu di chuyển với ôtô mini tương đối ngắn, do đó các mẫu xe này được trang bị loại pin cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nhật Bản được xem là “thiên đường” dành cho ôtô mini. Trong khoảng 75 năm qua, đất nước Đông Á được biết đến như là quê hương của kei-car, dòng phương tiện đô thị nhỏ có phân loại riêng, với giới hạn kích thước, quy tắc an toàn được quy định cụ thể.

Kei-car cũng chiếm khoảng một phần ba doanh số ôtô mới tại Nhật Bản trong năm 2022. Nhóm xe này là sự thay thế rẻ hơn, dễ điều khiển hơn so với phần lớn ôtô phổ thông có mặt trên thị trường.

Kei-car là một trong những phương tiện phổ biến tại Nhật Bản. Ảnh: Business Insider.

Ôtô cỡ nhỏ cũng được người dân Trung Quốc và nhiều khu vực khác tại châu Á ưa chuộng. Điển hình là trường hợp Wuling Hongguang Mini EV, từng trở thành xe điện bán chạy nhất khi sở hữu giá bán dưới 10.000 USD .

Nhờ hệ thống đường phố hẹp cùng giới hạn tốc độ đô thị thấp, châu Âu cũng là một thị trường hấp dẫn dành cho ôtô mini, đặc biệt khi các đô thị bao gồm Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan) đang chuyển đổi hàng nghìn chỗ đỗ ôtô trên phố thành đường di chuyển dành riêng cho xe đạp.

“Việc kinh doanh ở các thành phố lớn tại châu Âu đang ngày càng trở nên khó khăn với những hãng sản xuất ôtô thông thường”, ông Annick Roetynck - người đứng đầu hiệp hội thương mại châu Âu đại diện cho các nhà sản xuất ôtô mini - nhận định.

Vị này cho rằng các thành phố châu Âu đang “phát ngán” với số lượng lớn ôtô, đồng thời các mẫu xe này cũng quá lớn, gây ra mối nguy hiểm cho trẻ em.

Ôtô mini được ưa chuộng tại nhiều thành phố châu Âu. Ảnh: Niamh Ní Hoireabhaird.

Liên minh châu Âu hiện đặt ra 2 quy chuẩn để phân loại những mẫu “xe 4 bánh” cỡ nhỏ, với giới hạn tốc độ tối đa lần lượt 45 km/h và 90 km/h. Loại phương tiện này phải tuân theo các quy tắc và yêu cầu an toàn, tuy nhiên ít nghiêm ngặt hơn so với ôtô thông thường.

Ví dụ, giấy phép lái xe thường không được yêu cầu để vận hành phương tiện 4 bánh sở hữu tốc độ tối đa 45 km/h, đồng thời đối tượng được phép điều khiển loại xe này cũng được mở rộng cho người từ 14 tuổi trở lên.

Khó tiếp cận Mỹ

Trong khi đó tại Mỹ, các cơ quan quản lý giao thông của nước này có cái nhìn khắt khe hơn dành cho ôtô mini.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) yêu cầu toàn bộ ôtô mới bán ra ở nước này cần tuân thủ Tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang, bao gồm từ kính chắn gió cho đến dây đai an toàn.

Những mẫu ôtô mini như Microlino EV khó tiếp cận khách hàng Mỹ vì quy định an toàn. Ảnh: Bloomberg.

Không giống châu Âu, NHTSA chỉ đặt ra một quy chuẩn cho ôtô mini, được gọi bằng LSV (có nghĩa "ôtô tốc độ thấp") và có tốc độ tối đa thấp hơn 40 km/h. Tại từng tiểu bang, phương tiện giao thông cần phải được phân loại vào nhóm LSV hoặc ôtô để đủ điều kiện lưu thông.

Theo Bloomberg, sự cứng nhắc trong việc phân loại phương tiện giao thông từ NHTSA khiến cho phần lớn ôtô mini phổ biến ở châu Âu không thể tiếp cận khách hàng Mỹ.

Phần lớn ôtô mini hiện tại có tốc độ tối đa cao hơn tiêu chuẩn LSV của NHTSA, một số không được trang bị túi khí hay những trang thiết bị an toàn tốn kém khác, do đó không thể đáp ứng tiêu chuẩn va chạm liên bang.

Tuy nhiên, Mỹ cũng cung cấp giải pháp cho những khách hàng ưa chuộng ôtô mini. Theo nội dung Đạo luật tuân thủ an toàn xe ban hành năm 1988, những mẫu ôtô nước ngoài có tuổi đời trên 25 năm vẫn được nhập khẩu hợp pháp vào Mỹ mà không cần tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn liên bang.

Chính sách này chủ yếu loại bỏ những mẫu xe không an toàn, gây ô nhiễm ra khỏi nước Mỹ, ngoài ra cũng tạo điều kiện cho nhóm người đam mê sưu tầm xe cổ. Ngưỡng 25 năm nói trên đã thúc đẩy sự quan tâm của khách hàng Mỹ dành cho những phương tiện kei-car nhập khẩu từ Nhật Bản.

Những mẫu Kei-car nhập khẩu trên 25 năm tuổi có thể lưu thông trên đường phố Mỹ. Ảnh: Ready Seat Belt.

Tuy nhiên theo Bloomberg, một số cơ quan quản lý tại Mỹ gần đây đang nhắm vào kei-car, từ chối cấp đăng ký mới hoặc thậm chí hủy bỏ những giấy đăng ký đã cấp.

Loạt động thái nhắm đến kei-car được báo cáo đã xuất hiện tại một số tiểu bang như Massachusetts, Michigan, Rhode Island, Texas và Georgia, nơi các quan chức dường như cho rằng kei-car là những phương tiện không an toàn.

Ôtô mini có an toàn?

Theo Bloomberg, ôtô mini có thể không đáp ứng các quy định về va chạm tại Mỹ, nhưng là một giải pháp bảo vệ an toàn lý tưởng cho hành khách bên trong khi di chuyển ở khu dân cư thành thị, hoặc những nơi quy định tốc độ tối đa không quá 48 km/h.

Một nghịch lý đang diễn ra khi xe golf - những phương tiện di chuyển chậm hơn cả LSV - lại đang trở nên phổ biến trên đường phố công cộng tại thành phố New Orleans và vùng trung tâm Oregon, thay vì xuất hiện tại các sân golf và khu nghỉ dưỡng.

Ôtô mini tạo ra những tranh luận về mức độ an toàn khi lưu thông trên đường. Ảnh: The Shallow Man.

Chuyên trang Bloomberg nhận định những mẫu SUV và bán tải cỡ lớn mới là mối đe dọa lớn nhất dành cho giao thông công cộng tại Mỹ. So với nhóm xe này, ôtô mini được xem là phương tiện đô thị “lành tính” hơn khi xét đến mức độ mất an toàn dành cho những người cùng tham gia giao thông.

Theo Bloomberg, điều này xuất phát từ cách mà NHTSA gộp chung khái niệm “an toàn ôtô” với “an toàn cho người ngồi bên trong ôtô”, thay vì phải xem xét đến cả mức độ an toàn cho người cùng tham gia giao thông, bao gồm người đi bộ hoặc đi xe đạp.