Tình hình của nam bảo vệ bị đánh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Người đàn ông 58 tuổi, bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), bị đôi nam nữ hành hung, được chẩn đoán chấn thương đầu và sang chấn tâm lý.

Nhân viên bảo vệ bị đánh bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: L.A./Vietnamnet.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết nam bảo vệ N.X.C. nhập khoa cấp cứu lúc 9h51 ngày 27/2 trong tình trạng có vết thương ở đầu và bàn tay. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, thăm khám toàn diện và xử lý khâu vết thương. Kết quả chụp CT sọ não và X-quang không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng.

Hiện tại, ông C. được chuyển đến khoa Nội thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, ông tỉnh nhưng có dấu hiệu sang chấn tâm lý, chưa thể giao tiếp. Các bác sĩ đang theo dõi sát tình trạng sức khỏe và hỗ trợ tâm lý để giúp bệnh nhân phục hồi tốt nhất.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, đôi nam nữ dừng xe ven đường rồi dắt chó vào khu công viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi thấy họ để chó thả rông, không rọ mõm và không có dây dắt, ông C. tiến đến nhắc nhở, yêu cầu mang chó ra khỏi khu vực.

Tuy nhiên, giữa ông C. và người đàn ông tên H. xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Trong lúc căng thẳng, H. bất ngờ nhặt một đoạn kim loại tấn công, đánh vào đầu ông C., khiến ông ngã xuống bất tỉnh, đầu bị thương nặng. Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân lập tức can thiệp và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại khu vực xảy ra sự việc có biển nội quy cấm dắt và thả vật nuôi. Ngay sau đó, Công an phường đã vào cuộc, mời cặp nam nữ cùng những người liên quan đến làm việc để điều tra làm rõ vụ việc.