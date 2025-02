Ăn gì bồi bổ khi kinh nguyệt kéo dài?

Khi bị rong kinh, phụ nữ cần bổ sung các thực phẩm giàu sắt, vitamin B6, vitamin C, magie và Omega-3.

Ngũ cốc và rau xanh giúp bồi bổ cơ thể khi rong kinh. Ảnh: Pexels.

Theo bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Phòng khám Phụ khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), rong kinh là tình trạng kinh nguyệt kéo dài trên 7 ngày. Tình trạng này có thể khiến lượng máu kinh ra nhiều, ít hoặc trung bình.

Nếu máu ra nhiều hơn bình thường được gọi là cường kinh, và thường nguyên nhân là sự mất cân bằng hormone, cụ thể là tình trạng cường estrogen.

Để giúp giảm tình trạng rong kinh, ngoài việc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý cũng rất quan trọng. Dưới đây là những loại thực phẩm nên bổ sung khi bị rong kinh.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc là một nguồn cung cấp chất xơ, khoáng chất và vitamin thiết yếu. Một số loại ngũ cốc như yến mạch, gạo lứt và ngô không chỉ giúp duy trì đường huyết ổn định mà còn giúp cân bằng hormone, góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng rong kinh.

Đặc biệt, hàm lượng sắt cao trong ngũ cốc giúp bù đắp lượng máu đã mất, hỗ trợ quá trình tạo máu và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Rau xanh và trái cây

Các loại rau xanh và trái cây không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn cung cấp vitamin giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và cải thiện tình trạng mất cân bằng hormone. Các loại như bó xôi, rau cải, cam, chanh, dâu tây, kiwi… có vai trò quan trọng trong việc cung cấp vitamin C và giúp tăng cường hệ miễn dịch, từ đó hỗ trợ cơ thể trong giai đoạn rong kinh.

Thực phẩm giàu vitamin B6

Vitamin B6 giúp cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu mới, rất cần thiết khi bị mất máu do rong kinh kéo dài. Vitamin B6 có nhiều trong rau quả xanh đậm và động vật như: cá hồi, gan gà, thịt gia cầm, chuối, cà rốt, dưa hấu… Điều này giúp duy trì quá trình tạo máu và tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Chuối xanh chưa nhiều vitamin B6. Ảnh: Tạo bởi AI.

Vitamin C

Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn, từ đó ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài ra, vitamin C cũng tham gia vào việc tổng hợp collagen, hỗ trợ tái tạo mô và tăng cường đề kháng. Có thể tìm thấy vitamin C trong các loại trái cây như cam, chanh, bưởi, cà chua, đu đủ.

Thực phẩm giàu magie

Magie có khả năng giảm chảy máu trong kỳ kinh nguyệt, đồng thời giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và duy trì nhịp tim ổn định. Thực phẩm chứa nhiều magie bao gồm hạt hướng dương, hạt điều, hạt bí ngô, rong biển, quả bơ, đậu phụ, cá thu, cá hồi.

Omega-3

Omega-3 là một axit béo quan trọng, có tác dụng chống viêm và cân bằng hormone. Bổ sung Omega-3 không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn giúp điều chỉnh lượng máu kinh. Omega-3 có nhiều trong các loại cá béo như: cá hồi, cá thu, cá ngừ, cùng với hạt lanh, hạt chia, quả óc chó.

Thực phẩm giàu sắt

Thiếu máu do mất nhiều máu trong giai đoạn rong kinh thường cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, xanh xao. Do đó, việc bổ sung thực phẩm giàu sắt là quan trọng.

Sắt có vai trò tạo hemoglobin, một thành phần quan trọng trong máu giúp vận chuyển oxy. Có thể bổ sung sắt từ các loại thực phẩm như: gan bò, gan gà, huyết bò, lòng đỏ trứng…

Đối với thực phẩm thực vật, sắt có nhiều trong các loại nấm mèo, đậu nành, rau ngót, rau dền… Để sắt được hấp thụ tốt hơn, hãy kết hợp với những thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, dâu tây, cà chua.

Nước

Đừng quên uống đủ nước. Uống đủ lượng nước cần thiết không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ tuần hoàn máu và giúp giảm mệt mỏi trong giai đoạn rong kinh. Mỗi người trung bình nên uống từ 1.500 - 2.000 ml nước mỗi ngày để duy trì cơ thể hoạt động tốt.

Bác sĩ Hiền cho biết rong kinh là tình trạng phổ biến ở phụ nữ, có thể gây ra nhiều khó chịu cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu không được chăm sóc đúng cách. Bên cạnh việc thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, một chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cải thiện tình trạng này.