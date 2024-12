Tình huống pháp lý vụ vợ nhận lái ôtô khi chồng gây tai nạn chết người

Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo nhiều tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an Lai Châu khởi tố bị can, khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài (SN 1989, thường trú tại tổ 23, phường Đông Phong) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".