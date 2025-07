Tinh thần 'Sống vậy mới đã' tại các bãi biển trong phố Huda hè 2025

Những "bãi biển trong phố" đầy bất ngờ của Huda với bia ngon, nhạc hay và trải nghiệm độc đáo đã tạo nên một mùa hè bùng nổ ngay giữa lòng đô thị.

Cùng điểm danh những điều khiến giới trẻ miền Nam "phát sốt" với tinh thần "Sống vậy mới đã" cùng Huda trong mùa hè 2025 này.

Cổng chào bắt mắt từ cái nhìn đầu tiên

Sau giờ làm việc hết công suất, trải qua hàng loạt deadline, mỗi bạn trẻ đều mong ước được bung xõa, cảm nhận năng lượng thật tươi mới để đánh bay phiền muộn. Và còn gì hơn khi nguồn năng lượng ấy hiện hữu ngay trên những con đường đi làm về quen thuộc hàng ngày?

Cổng chào bắt mắt chào đón giới trẻ bước vào bữa tiệc hè cùng Huda.

Huda đã mang hàng trăm bãi biển phủ sóng phố phường miền Nam, để hiện thực hóa mong muốn đi biển mỗi ngày nạp năng lượng của các bạn trẻ. Từ cái nhìn đầu tiên ở chiếc cổng chào đậm tinh thần biển với sóng xanh cát trắng, các bãi biển trong phố của Huda đã thành công khơi dậy cảm hứng “xõa” hết mình cho giới trẻ.

Vị bia hảo hạng bật tung tinh thần “quẩy”

Một bàn tiệc với vị bia đậm đà cùng “mồi” ngon đánh thức mọi giác quan, để các bạn trẻ sẵn sàng hòa mình vào cuộc vui trên “biển” đầy độc đáo. Huda - thức uống biểu tượng của người dân miền Trung - nay mang trọn tinh thần của mảnh đất gắn liền với đường bờ biển dài và những trải nghiệm biển đặc sắc đến chinh phục giới trẻ miền Nam.

Tiệc vui không thể thiếu chất xúc tác Huda mát lạnh sảng khoái.

Sở hữu hương vị hảo hạng sảng khoái, Huda đã trở thành chất xúc tác bật tung cảm hứng hè cho các chiến hữu phía nam đất nước, mở ra cánh cửa đến với năng lượng “biển” đầy hấp dẫn ngay giữa lòng phố thị.

“Đi đu đưa” theo nhạc sống bắt tai

Bên làn gió mát mẻ cùng những sóng bia sảng khoái, “biển trong phố” của Huda còn chiều lòng thực khách với playlist nhạc sống khuấy động không khí tiệc tùng. Với những giai điệu đình đám trên các bảng xếp hạng, tiệc biển Huda là nơi để các bạn trẻ cùng hòa giọng và tận hưởng trực tiếp bài hát yêu thích cùng hội bạn thân.

Không khí bữa tiệc thêm phần sôi động nhờ các màn trình diễn "cực cháy" từ ban nhạc.

Nối tiếp bữa tiệc sôi động còn là set nhạc “cực cháy” đến từ DJ để bật tung năng lượng sống đã, đánh bay âu lo mệt mỏi cho giới trẻ miền Nam.

Chơi game hết mình, nhận quà “hết sảy”

Tiệc tùng sao có thể thiếu các trò chơi. Tại các bữa tiệc trên biển của Huda trong phố phường miền Nam, nhiều trò chơi tương tác đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn đón chờ giới trẻ miền Nam khám phá.

Đặc biệt, nhờ có sự xuất hiện của chiếc máy thần kỳ - hút những âu lo, muộn phiền của người tham gia và đổi lấy thăm trúng thưởng, cuộc vui của giới trẻ phía nam đất nước lại càng thêm hào hứng. Nhiều giải thưởng lớn như vali và túi du lịch, máy lọc không khí, cùng loạt bia Huda đã được trao tay tới hàng nghìn thực khách.

Bóc “secret” độc đáo

Độ chịu chơi của Huda khiến giới trẻ miền Nam phải trầm trồ và vỡ òa cảm xúc khi mang “secret” đến ngẫu nhiên các bãi biển trong phố. Sự xuất hiện bất ngờ của Only C - chủ nhân của các bản hit đình đám - đã thổi bùng không khí tiệc tùng, bật tung năng lượng sống cho các bạn trẻ. Với những màn trình diễn bùng nổ và sự tương tác, tung hứng vui nhộn cùng thực khách, Only C đã cùng Huda lan tỏa tinh thần biển một cách đầy hào hứng tới các chiến hữu miền Nam.

Only C khuấy động không khí cùng Huda.

Tinh thần “Sống vậy mới đã” không chỉ nằm trong những giây phút cụng ly bia mát lạnh, hay quẩy hết mình trong giai điệu bắt tai, mà còn nằm ở cách người trẻ miền Nam cùng nhau lan tỏa tinh thần ấy đến cộng đồng. Tại những bãi biển trong phố của Huda, hành động tự nhiên của giới trẻ như rủ nhau “bung xõa” trong một điệu nhảy hay bắt khung hình check-in đẹp nhất để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ, “Sống vậy mới đã” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở nên sinh động và có thể cảm nhận được tức thì.