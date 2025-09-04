Tình yêu nước của cụ bà 70 tuổi, nữ chiến sĩ và anh bán cam ép

Dù khác cách cảm nhận hay sự thể hiện ra ngoài, tình yêu nước, ngọn lửa tự hào dân tộc vẫn luôn cháy trong tim hàng triệu người Việt Nam và luôn sẵn sàng lan tỏa.

Những cách thể hiện tình yêu nước của người Việt Nam Trong những ngày tháng đầy rực rỡ của dân tộc, mỗi người con Việt Nam lại có một cách riêng để cảm nhận và thể hiện tình yêu nước của mình.

Những ngày đầu tháng 9, đường phố cả nước rợp cờ hoa, không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 lan tỏa từ thành thị đến thôn quê.

Trong niềm hân hoan này, tình yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam dường như cũng được khơi dậy mạnh mẽ hơn, như một sợi dây gắn kết vô hình giữa các thế hệ. Từ những cụ già đã đi qua chiến tranh đến lớp trẻ lớn lên trong hòa bình, ai cũng mang trong mình niềm tự hào chung về Tổ quốc.

Và trong không khí ấy, mỗi người lại có một cách riêng để cảm nhận, để thể hiện tình yêu nước của mình: có người chờ đợi giây phút được hòa mình vào dòng người rộn ràng, có người lặng lẽ dõi theo với niềm xúc động, cũng có người góp những hành động nhỏ bé để sẻ chia với cộng đồng.

Trân trọng hòa bình sau ngày bom đạn

Khúc Thị Mơ (70 tuổi, TP.HCM)

Từng đi qua những năm tháng chiến tranh, hòa bình với tôi không chỉ là sự vắng bóng của bom đạn, mà còn là việc được tận mắt chứng kiến đất nước đổi thay và phát triển từng ngày, được thấy Thủ đô rợp cờ hoa, ngập tràn không khí hân hoan của Tết Độc lập.

Để có được khoảnh khắc đó, trước ngày sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình, tôi đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Sáng sớm hôm 27/8, mặc trời mưa như trút nước, tôi vẫn cùng con gái và cháu ngoại kiên nhẫn mặc áo mưa, che dù tại đường Nguyễn Thái Học. Hơn 12 tiếng chờ đợi, khi đoàn diễu binh trùng trùng bước tới, tim tôi như nghẹn lại.

Đến bây giờ, những năm tháng chiến tranh trên bom dưới đạn ấy vẫn in hằn trong tâm trí, khiến tôi càng trân quý hơn giá trị của hòa bình. Hàng chục năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ đất nước sẽ được như ngày hôm nay.

Tôi yêu nước nồng nàn! Đất nước ngày nay đã thay da đổi thịt, các thế hệ sau đã có cuộc sống đủ đầy hơn, điều đó càng khiến tôi tự hào khi là người Việt Nam.

Tự hào bước chân trên Quảng trường Ba Đình

Phan Trịnh Ngọc Anh (22 tuổi, Hà Nội), sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Một ngày sau lễ diễu binh, diễu hành, trên chuyến bay từ Hà Nội trở về TP.HCM, tôi vẫn chưa hết bồi hồi khi là một trong 188 thành viên của khối Nữ du kích miền Nam đi giữa vòng tay nhân dân trong sáng 2/9 lịch sử.

Với tôi, đây không chỉ là một trải nghiệm đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ đặc biệt của tuổi trẻ đầy hoài bão và tinh thần yêu nước.

Bốn tháng trước, khi vừa hoàn thành các học phần đại học cuối cùng, tôi nhận được thông báo được chọn vào lực lượng diễu binh. Khoảnh khắc ấy, tôi đã khóc vì quá hạnh phúc và xúc động.

Đầu tháng 6, từ TP.HCM, tôi và cả khối di chuyển ra Hà Nội để tham gia quá trình tập luyện. Để có được những bước chân đều tăm tắp, những cái đánh tay dứt khoát trên Quảng trường Ba Đình, mỗi ngày, chúng tôi tập luyện 7-8 tiếng, chia làm hai ca sáng (5h20-10h) và chiều (14h30-19h) tùy điều kiện thời tiết.

Dưới thời tiết khắc nghiệt của thủ đô, có những lúc mệt mỏi, chân tay rã rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng khi nghĩ đến khoảnh khắc được là một phần của ngày lễ trọng đại, được đại diện cho một thế hệ đi trước, tôi như được tiếp thêm động lực. Tôi luôn tự nhủ rằng không phải ai cũng có được những trải nghiệm này, và mình là một người may mắn.

Khoác lên mình bộ trang phục nữ du kích miền Nam, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào, lòng biết ơn và sự tiếp nối tinh thần kiên cường của những người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.

Và rồi, trong buổi lễ chính thức sáng 2/9, khi bước đi dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đi giữa vòng tay ấm áp của nhân dân, dù xúc động, tôi vẫn nở một nụ cười thật rạng rỡ. Đó là nụ cười của niềm tự hào, của hạnh phúc khi được là một phần của ngày lễ lịch sử này.

Lan tỏa hình ảnh người Việt Nam tốt đẹp

Hoàng Anh (34 tuổi, Hà Nội)

Bình thường, tôi là anh chàng bán nước ép cam ở vỉa hè Hà Nội. Trong những ngày đường phố ngập cờ hoa, người người háo hức chờ đón đại lễ của dân tộc, tôi muốn làm gì đó để chung vui, để lan tỏa sự phấn khởi trong lòng này.

Chọn một chỗ trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) vào ngày diễn ra lễ sơ duyệt, tôi kéo theo chiếc quầy nhỏ cùng 300 kg cam chuẩn bị từ trước. Vắt từng cốc nước cam tươi mát, tôi tặng cho những người xung quanh kèm một nụ cười tươi.

Nhìn mọi người uống ngon, gửi lời cảm ơn và lời cổ vũ, tôi thấy sao mà yêu, mà thương đến vậy và biết việc làm của mình dù nhỏ bé nhưng cũng góp phần nào đem đến niềm vui cho đồng bào.

Cốc nước cam nhỏ miễn phí cũng là cách để tôi thể hiện tình yêu nước của bản thân và hưởng ứng không khí ngày 2/9. Tôi không quên tặng cho cả những vị khách nước ngoài vô tình đi ngang, như một cách lan tỏa hình ảnh đẹp của con người Việt.

Tiền thì có thể kiếm quanh năm, còn trong những ngày vui như thế này, tôi muốn ưu tiên tình dân tộc, sự yêu thương gắn bó của người dân mình.

"Kiếp sau vẫn muốn là người Việt Nam"

Mai Thị Thủy (30 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội)

Cũng là một trong hàng chục nghìn người dân đến Hà Nội để theo dõi màn diễu binh, diễu hành trong đại lễ, không hiểu sao tôi luôn trong trạng thái hào hứng, phấn khích dù thời tiết lúc mưa, lúc nắng.

Lướt mạng xã hội những ngày qua, tôi bất ngờ khi biết từ Bắc vào Nam, nhiều người sẵn sàng sắp xếp công việc để đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành. Dù không quen biết từ trước, nhưng khi ngồi cạnh nhau trên vỉa hè, tất cả sẵn sàng cùng hòa ca những bài hát yêu nước hay san sẻ từng miếng bánh, chai nước.

Ngày còn nhỏ, tôi chủ yếu học về lịch sử hào hùng của ông cha qua những trang sách vở. Những ngày qua, khi tận mắt chứng kiến các chiến sĩ diễu binh trên phố, nghe những câu chuyện kể từ chính các cựu chiến binh, tôi cảm nhận điều đó chân thực, sâu sắc hơn bao giờ hết. Đặc biệt khi nhìn những đoàn diễu binh đi qua ngay trước mắt, tôi nổi cả gai ốc, cảm giác thật khó diễn tả.

Sinh ra giữa thời bình, đại lễ kỷ niệm 80 năm cũng là dịp tôi cảm nhận được tình dân quân keo sơn, gần gũi. Tôi cũng hiểu để có được những năm tháng tươi đẹp này, ông cha ngày trước đã đổ bao máu xương.

Là một công dân nhỏ bé, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để góp phần vào sự phát triển đó. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.

