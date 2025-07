Tòa trả hồ sơ yêu cầu làm rõ một số nội dung trong vụ 'chứa mại dâm'

Mới đây, TAND khu vực 6 (TP.HCM) tiếp tục trả hồ sơ vụ án "Chứa mại dâm" xảy ra tại cơ sở massage Queen Bee (Quận 7 cũ), yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung.

Theo cáo trạng, tối 23/9/2023, bị cáo Huỳnh N. (sinh năm: 1987, quê Tiền Giang) bị tạm giữ khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7 (cũ) kiểm tra cơ sở massage Queen Bee, phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Huỳnh N. được xác định là chủ cơ sở, nhưng nhờ em dâu Dương Thị D. Tr. (cùng quê) đứng tên trên giấy phép kinh doanh. Huỳnh N. sau đó bị khởi tố về tội "Chứa mại dâm", Tr. bị xác định với vai trò đồng phạm.

Bị cáo thay đổi lời khai

Kết luận điều tra số 167/KLĐT-CSĐT ngày 24/10/2023 nêu, tại cơ quan cảnh sát điều tra, Huỳnh N. đã khai nhận hành vi phạm tội. Huỳnh N. và các nhân viên massage đều khai nhận và nhận dạng xác định đúng Dương Thị D. Tr. là người cùng Huỳnh N. điều hành, quản lý nhân viên cơ sở bán dâm tại phòng massage.

Công an Quận 7 (cũ) đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Huỳnh N. về tội "Chứa mại dâm", nhưng bị đề nghị điều tra lại do "kết quả điều tra vụ án hình sự chưa đầy đủ,…". Sau khi có kết quả điều tra bổ sung, ngày 28/2/2024, VKSND Quận 7 (cũ) ban hành Cáo trạng số 44 truy tố bị can Huỳnh N về tội "Chứa mại dâm".

Bị cáo Huỳnh N thay đổi lời khai tại phiên tòa.

Phiên xét xử sơ thẩm lần đầu ngày 1/3/2024, Huỳnh N. cho rằng không phạm tội; không liên quan đến cơ sở massage Queen Bee; không biết hoạt động tại cơ sở này; chủ cơ sở Queen Bee là em dâu bị cáo tên Dương Thị D. Tr. Theo bị cáo Huỳnh Nh., ngày 29/3/2023, bị cáo đến cơ sở của em dâu chơi và không liên quan đến hoạt động tại đây.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng thay đổi lời khai và khẳng định, bị cáo Huỳnh N. không phải chủ cơ sở massage Queen Bee. Tại phiên xét xử lần đầu, bị cáo Huỳnh N. và người làm chứng còn khẳng định, 2 người là Nguyễn Gia H. và Phạm Nguyên K. (cáo trạng nêu là khách mua dâm) không có mặt tại cơ sở massage Queen Bee. Điều này mâu thuẫn với lời khai của những người này tại hồ sơ.

Sau phiên xét xử ngày 1/3/2024, vụ án "chứa mại dâm" với bị cáo Huỳnh N. được đưa ra xét xử thêm 2 lần những đều bị HĐXX trả hồ sơ do chưa đủ căn cứ cấu thành tội.

Trả hồ sơ lần thứ 4

Tại buổi xét xử ngày 18/7, TAND khu vực 6 (TP.HCM) quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm đảm bảo khách quan, chính xác. Đây là lần thứ 4 vụ án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

HĐXX đề nghị tiến hành thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ theo các Quyết định điều tra bổ sung số 100/QĐ-VKSQ7 ngày 20/11/2024 và Quyết định số 34/QĐ-VKSQ7 ngày 27/2/2025.

Cụ thể, tiến hành cho những người có quyền và nghĩa vụ liên quan nhận dạng Dương Thị D. Tr. Đồng thời lấy lời khai của Nguyễn Gia H., Phạm Nguyên K. và Veerapong Sawatyanon (khách mua dâm) để xác định Tr. có vai trò gì trong ngày 29/03/2023 xảy ra tại Hộ kinh doanh MTV Queen Bee.

HĐXX trả hồ sơ yêu cầu làm rõ nhiều nội dung.

Theo HĐXX, tại cáo trạng và báo cáo của Công an phường Tân Phong, Quận 7 (cũ) không ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người mua bán dâm. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại có các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vì vậy Tòa yêu cầu làm rõ trình tự, căn cứ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên.

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ các nội dung khác như: hình ảnh thu tiền trong ngày để làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán dâm; làm rõ Biên bản kiểm tra và trình tự điều tra cơ sở massage Queen Bee có đúng không?

Luật sư Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Quân Law & Partners, Đoàn Luật sư TP. HCM, cho rằng việc trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND và Tòa án trong 4 lần đều đúng quy định pháp luật. Mục đích chính là làm sáng tỏ các vấn đề chưa được điều tra rõ ràng, còn thiếu sót trong hồ sơ vụ án, nhằm đảm bảo việc xét xử công bằng, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt hành vi phạm tội và không làm oan người vô tội.