Toàn cảnh sự kiện ra mắt - triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới

Sự kiện không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm mà còn thể hiện rõ giá trị mà Mercedes-Benz luôn theo đuổi: Tôn trọng quá khứ, đón nhận tương lai và tôn vinh sự sáng tạo.
Phát biểu tại sự kiện, ông Gerd Bitterlich, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, nhấn mạnh: “E-Class luôn giữ vị trí đặc biệt trong di sản của Mercedes-Benz. Tại Việt Nam, E-Class đã đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng trong suốt 3 thập kỷ - chứng nhân cho hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ cấp tiến. E-Class thế hệ thứ 6 - W214 tiếp tục nâng tầm biểu tượng ấy, khi hòa quyện giữa di sản sang trọng và nhịp tiến hóa của công nghệ - khẳng định vị thế biểu tượng, viết nên chương mới, tiếp nối cho những thế hệ lừng lẫy trước đây”.
Ba phiên bản được giới thiệu gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, đánh dấu sự kết hợp giữa di sản thanh lịch và đổi mới công nghệ. E-Class thế hệ mới còn đánh dấu bước tiến vượt bậc với loạt tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong dải sản phẩm Mercedes-Benz tại Việt Nam, bao gồm: MBUX Superscreen, dải đèn hậu có logo 3D ngôi sao ba cánh, selfie camera bên trong khoang lái, Digital Vent Control, sound visualization và camera giám sát tài xế... tất cả cùng tạo nên trải nghiệm lái xe hiện đại, thông minh và đầy cảm hứng.
Ba phiên bản E-Class mới - E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG - tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Khoảnh khắc nâng ly chúc mừng giữa ban lãnh đạo Mercedes-Benz Việt Nam và các đối tác chiến lược.
Tại sự kiện, chiếc Ponton 190 (trái) được trưng bày với lớp sơn bóng và nội thất da cổ điển, mời gọi khách tham quan cảm nhận hơi thở của “thời kỳ hoàng kim” đầu tiên của E-Class. Trong khi đó, W124 (phải) được mệnh danh là “E-Class của các kỹ sư” nhờ sự xuất sắc về kỹ thuật.
Khách mời được dẫn dắt qua “dòng chảy thời gian”, từ di sản cơ khí, thiết kế thanh lịch, đến công nghệ tiên phong, để cảm nhận cách Mercedes-Benz không ngừng tiến hóa nhưng vẫn giữ trọn giá trị “sang trọng vượt thời gian”.
Tại triển lãm, Mercedes-Benz còn giới thiệu bộ sưu tập thời trang đặc biệt mang tên “Lacquer”, được thực hiện bởi nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng - người Việt Nam duy nhất trình diễn tại Tuần lễ thời trang Milan SS25/SS26. Bộ sưu tập “Lacquer” của Phan Đăng Hoàng là một lời tri ân tinh tế dành cho di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt được truyền cảm hứng từ nghệ thuật tranh sơn mài của danh hoạ Nguyễn Gia Trí. Trong bộ sưu tập này, Phan Đăng Hoàng đã khéo léo tái hiện vẻ đẹp huyền ảo, đa tầng của sơn mài truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại từ chất liệu óng ánh đến những đường nét đối xứng đầy ẩn ý.
Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và tư duy hội họa hiện đại của Nguyễn Gia Trí chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ đương đại như Phan Đăng Hoàng tiếp nối và phát triển. Dáng dấp của những giá trị văn hóa nghệ thuật đó hòa quyện trong không gian của triển lãm E-Class mới tạo nên tầng tầng lớp lớp cuộc đối thoại giữa cơ khí và giá trị lâu đời. Sự hợp tác giữa Mercedes-Benz, Harper’s Bazaar Vietnam và Phan Đăng Hoàng đã tạo nên một màn trình diễn giàu cảm xúc, tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt Nam trên nền tảng của một thương hiệu mang tầm quốc tế.
Với E-Class thế hệ mới làm trung tâm, sự kiện “Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới” không chỉ về một dòng xe mới mà còn là lời mời gọi trải nghiệm sự sang trọng toàn diện. MBV mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chinh phục tương lai, nơi mỗi chuyến đi đều là một kiệt tác. Để biết thêm thông tin, độc giả có thể tham khảo tại đây hoặc các nhà phân phối trên toàn quốc.