Toàn cảnh sự kiện ra mắt - triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới

  • Thứ ba, 21/10/2025 18:00 (GMT+7)
Mercedes-Benz Việt Nam chính thức ra mắt và tổ chức triển lãm giới thiệu E-Class thế hệ mới (W214) - mẫu sedan hạng sang biểu tượng đã gắn liền với di sản gần 80 năm toàn cầu.

Mercedes-Benz anh 1

Sự kiện không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm mà còn thể hiện rõ giá trị mà Mercedes-Benz luôn theo đuổi: Tôn trọng quá khứ, đón nhận tương lai và tôn vinh sự sáng tạo.
Mercedes-Benz anh 2

Phát biểu tại sự kiện, ông Gerd Bitterlich, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, nhấn mạnh: “E-Class luôn giữ vị trí đặc biệt trong di sản của Mercedes-Benz. Tại Việt Nam, E-Class đã đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng trong suốt 3 thập kỷ - chứng nhân cho hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ cấp tiến. E-Class thế hệ thứ 6 - W214 tiếp tục nâng tầm biểu tượng ấy, khi hòa quyện giữa di sản sang trọng và nhịp tiến hóa của công nghệ - khẳng định vị thế biểu tượng, viết nên chương mới, tiếp nối cho những thế hệ lừng lẫy trước đây”.
Mercedes-Benz anh 3

Ba phiên bản được giới thiệu gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, đánh dấu sự kết hợp giữa di sản thanh lịch và đổi mới công nghệ. E-Class thế hệ mới còn đánh dấu bước tiến vượt bậc với loạt tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong dải sản phẩm Mercedes-Benz tại Việt Nam, bao gồm: MBUX Superscreen, dải đèn hậu có logo 3D ngôi sao ba cánh, selfie camera bên trong khoang lái, Digital Vent Control, sound visualization và camera giám sát tài xế... tất cả cùng tạo nên trải nghiệm lái xe hiện đại, thông minh và đầy cảm hứng.
Mercedes-Benz anh 4Mercedes-Benz anh 5Mercedes-Benz anh 6Mercedes-Benz anh 7

Ba phiên bản E-Class mới - E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG - tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Mercedes-Benz anh 8

Khoảnh khắc nâng ly chúc mừng giữa ban lãnh đạo Mercedes-Benz Việt Nam và các đối tác chiến lược.
Mercedes-Benz anh 9Mercedes-Benz anh 10

Tại sự kiện, chiếc Ponton 190 (trái) được trưng bày với lớp sơn bóng và nội thất da cổ điển, mời gọi khách tham quan cảm nhận hơi thở của “thời kỳ hoàng kim” đầu tiên của E-Class. Trong khi đó, W124 (phải) được mệnh danh là “E-Class của các kỹ sư” nhờ sự xuất sắc về kỹ thuật.

Mercedes-Benz anh 11

Khách mời được dẫn dắt qua “dòng chảy thời gian”, từ di sản cơ khí, thiết kế thanh lịch, đến công nghệ tiên phong, để cảm nhận cách Mercedes-Benz không ngừng tiến hóa nhưng vẫn giữ trọn giá trị “sang trọng vượt thời gian”.
Mercedes-Benz anh 12

Tại triển lãm, Mercedes-Benz còn giới thiệu bộ sưu tập thời trang đặc biệt mang tên “Lacquer”, được thực hiện bởi nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng - người Việt Nam duy nhất trình diễn tại Tuần lễ thời trang Milan SS25/SS26. Bộ sưu tập “Lacquer” của Phan Đăng Hoàng là một lời tri ân tinh tế dành cho di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt được truyền cảm hứng từ nghệ thuật tranh sơn mài của danh hoạ Nguyễn Gia Trí. Trong bộ sưu tập này, Phan Đăng Hoàng đã khéo léo tái hiện vẻ đẹp huyền ảo, đa tầng của sơn mài truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại từ chất liệu óng ánh đến những đường nét đối xứng đầy ẩn ý.
Mercedes-Benz anh 13

Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và tư duy hội họa hiện đại của Nguyễn Gia Trí chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ đương đại như Phan Đăng Hoàng tiếp nối và phát triển. Dáng dấp của những giá trị văn hóa nghệ thuật đó hòa quyện trong không gian của triển lãm E-Class mới tạo nên tầng tầng lớp lớp cuộc đối thoại giữa cơ khí và giá trị lâu đời. Sự hợp tác giữa Mercedes-Benz, Harper’s Bazaar Vietnam và Phan Đăng Hoàng đã tạo nên một màn trình diễn giàu cảm xúc, tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt Nam trên nền tảng của một thương hiệu mang tầm quốc tế.

Với E-Class thế hệ mới làm trung tâm, sự kiện “Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới” không chỉ về một dòng xe mới mà còn là lời mời gọi trải nghiệm sự sang trọng toàn diện. MBV mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chinh phục tương lai, nơi mỗi chuyến đi đều là một kiệt tác. Để biết thêm thông tin, độc giả có thể tham khảo tại đây hoặc các nhà phân phối trên toàn quốc.

Phượng Minh

Mercedes-Benz Mercedes-Benz E-Class Mercedes-Benz Việt Nam

