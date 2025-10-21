Toàn cảnh sự kiện ra mắt - triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới

Phát biểu tại sự kiện, ông Gerd Bitterlich, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, nhấn mạnh: “E-Class luôn giữ vị trí đặc biệt trong di sản của Mercedes-Benz. Tại Việt Nam, E-Class đã đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng trong suốt 3 thập kỷ - chứng nhân cho hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ cấp tiến. E-Class thế hệ thứ 6 - W214 tiếp tục nâng tầm biểu tượng ấy, khi hòa quyện giữa di sản sang trọng và nhịp tiến hóa của công nghệ - khẳng định vị thế biểu tượng, viết nên chương mới, tiếp nối cho những thế hệ lừng lẫy trước đây”.