Toàn cảnh về virus HMPV đang gây lo ngại ở Trung Quốc

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện tại không có bằng chứng cho thấy đợt bùng phát này là bất thường hoặc có loại virus hay bệnh đường hô hấp mới nào xuất hiện ở Trung Quốc.

Số ca nhiễm virus HMPV tăng ở Trung Quốc, các quốc gia tăng cường giám sát. Ảnh minh họa: Theprint.

Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, trong đó có các ca nhiễm virus HMPV (gây viêm phổi giống cúm), đặc biệt bùng phát mạnh vào mùa đông ở các tỉnh phía bắc và chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 14 tuổi.

Tình hình này đã khiến các nước láng giềng như Malaysia và Ấn Độ tăng cường giám sát dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/1 cũng đã đưa ra thông tin chính thức về loại virus này.

Chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc?

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập hình ảnh và video về cảnh tượng đông đúc tại các bệnh viện và phòng khám ở nhiều thành phố lớn như Thiên Tân, Thượng Hải và Bắc Kinh. Hàng dài người, nhiều người đeo khẩu trang, xếp hàng trong giá lạnh để chờ được khám bệnh.

Tại các bệnh viện nhi ở Bắc Kinh và Trùng Khánh, phụ huynh chia sẻ hình ảnh đám đông khổng lồ đang chờ đợi. Một người dùng trên ứng dụng Xiaohongshu từ Thượng Hải cho biết, thời gian chờ đợi tại một bệnh viện địa phương lên tới trung bình 3 giờ, buộc cô phải tìm đến bệnh viện khác.

Một người dùng khác tên Evelyn đã chia sẻ bức ảnh chụp vào tối 5/1, ghi lại cảnh xếp hàng dài tại khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế Nhi Thượng Hải. "Bạn không thể nhìn thấy điểm cuối của hàng người", cô viết.

Tình trạng này cho thấy áp lực lớn đang đè nặng lên hệ thống y tế Trung Quốc, khi các ca nhiễm trùng đường hô hấp gia tăng mạnh vào mùa đông, đặc biệt là ở trẻ em.

Hình ảnh người dân chờ đợi khám bệnh tại bệnh viện được một người dùng ứng dụng Xiaohongshu ở Thượng Hải đưa lên. Ảnh: Xiaohongshu.

Tại sao số ca bệnh lại tăng ở Trung Quốc?

Chia sẻ với CNA, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhận định sự gia tăng các ca bệnh đường hô hấp ở Trung Quốc phù hợp với xu hướng toàn cầu, khi số ca bệnh thường tăng cao vào những tháng cuối mùa đông. Đợt tăng đột biến hiện tại cũng trùng với đợt thời tiết lạnh kéo dài, dự kiến diễn ra đến tháng 3.

TS Khoo Yoong Khean từ Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Duke-NUS cho biết tình trạng nhiễm trùng hoặc bùng phát HMPV không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt ở trẻ em dưới 5 tuổi.

"Giám sát bệnh truyền nhiễm đã được tăng cường đáng kể kể từ Covid-19, vì vậy chúng ta có thể phát hiện các trường hợp dễ dàng hơn nhờ hệ thống giám sát tốt hơn", ông giải thích.

Đồng quan điểm, Giáo sư Paul Tambyah, cố vấn cấp cao tại khoa Bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH), cho rằng không có gì bất ngờ khi ngày càng nhiều ca nhiễm HMPV được ghi nhận. Ông cho biết: "Hiện tượng này thường xảy ra ở Trung Quốc vào mỗi mùa đông, đặc biệt tại các tỉnh phía bắc".

Theo GS Tambyah, người dân không nên quá lo lắng vì chưa có báo cáo nào cho thấy tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng do tình trạng phát hiện ca nhiễm gia tăng tại miền Bắc Trung Quốc.

Quốc gia nào đã ghi nhận ca nhiễm HMPV?

Tại Ấn Độ, nước này ghi nhận 7 ca nhiễm HMPV tại nhiều bang khác nhau. Ngày 7/1, một phòng xét nghiệm tư nhân ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra, xác nhận hai ca nhiễm ở trẻ em. Cả hai đã hồi phục và xuất viện. Trước đó một ngày, 5 ca mắc được phát hiện tại các bang Karnataka, Ahmedabad và Tamil Nadu, đa phần cũng là trẻ nhỏ.

"Bệnh này không phải là điều mới mẻ. Đây là loại virus hiện có và chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ dân số," Bộ trưởng Y tế Karnataka Dinesh Gundu Rao cho biết trong một phát biểu với truyền thông địa phương.

Tại Hong Kong, một số trường hợp mắc HMPV đã được báo cáo nhưng số lượng vẫn còn thấp. Ở Đài Loan, các quan chức y tế cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình.

Ở Đông Nam Á, các quốc gia cũng tăng cường cảnh giác. Bộ Y tế Malaysia báo cáo 327 ca nhiễm HMPV trong năm 2024, tăng 45% so với 225 ca năm 2023. Chính phủ đã ban hành khuyến cáo yêu cầu người dân chủ động chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa lây nhiễm, đặc biệt tại những nơi đông đúc và kín gió. Khuyến cáo cũng nhấn mạnh người dân cần cẩn trọng khi đi du lịch đến các quốc gia có nguy cơ lây lan cao.

Tại Indonesia, mặc dù chưa ghi nhận ca nhiễm HMPV nào, các nhà chức trách đã triển khai giám sát chặt chẽ tại các điểm nhập cảnh và theo dõi tình hình lây lan dịch bệnh ở Trung Quốc.

Hình ảnh minh họa trên máy tính về virus HMPV. Ảnh: VGC.

WHO trấn an

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định HMPV là loại virus thông thường, lưu hành tại Bắc bán cầu trong mùa đông. Bên cạnh HMPV, nhiều bệnh lý đường hô hấp phổ biến khác ở Trung Quốc cũng gia tăng trong thời gian này.

"Mức độ dịch bệnh đường hô hấp ở Trung Quốc nằm trong phạm vi bình thường. Đây là điều chúng tôi dự kiến vào mùa đông xuân", bà Margaret Harris, người phát ngôn của WHO, cho biết. Bà cũng trấn an dư luận khi thông báo tỷ lệ nhập viện tại Trung Quốc thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và quốc gia này chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố hay phản ứng y tế khẩn cấp nào liên quan đến HMPV.

WHO nhận định rằng các đợt bùng phát dịch bệnh đường hô hấp theo mùa thường xảy ra vào mùa đông tại các khu vực khí hậu ôn đới. Sự gia tăng các ca nhiễm đường hô hấp cấp tính gần đây tại nhiều quốc gia Bắc bán cầu đã được dự báo trước và không có yếu tố bất thường.

Tổ chức khuyến nghị các quốc gia thành viên duy trì hệ thống giám sát dịch bệnh đường hô hấp tùy theo điều kiện thực tế, đồng thời nhấn mạnh không cần thiết áp đặt hạn chế giao thương hoặc đi lại liên quan đến xu hướng hiện tại của các bệnh này.