Toàn cảnh vụ 6 du khách nước ngoài tử vong ở Lào

Một cô gái Australia trở thành du khách nước ngoài thứ 6 tử vong nghi do ngộ độc methanol tại Lào. Nhiều nước đã đưa ra cảnh báo về việc uống rượu ở quốc gia Đông Nam Á này.

Một phụ nữ Anh, một cô gái Australia, một người Mỹ và hai người Đan Mạch cũng đã tử vong trong những ngày gần đây, được cho đều liên quan đến điểm du lịch ba lô nổi tiếng Vang Vieng của Lào.

Holly Bowles, 19 tuổi, đã được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch suốt nhiều ngày ở Thái Lan, sau khi rời khỏi Lào, theo Seven News. Bạn của cô, Bianca Jones, cũng 19 tuổi, đã qua đời vào ngày 21/11.

Gia đình Bowles cho biết trong tuyên bố vào cuối ngày 22/11: "Chúng tôi vô cùng đau khổ và buồn bã khi phải nói rằng cô gái xinh đẹp Holly của chúng tôi giờ đã được an nghỉ. Chúng tôi cảm thấy an ủi và thoải mái khi biết rằng Holly đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều người".

Gia đình cho biết: "Holly đang sống cuộc sống tuyệt vời nhất của mình khi đi du lịch khắp Đông Nam Á, gặp gỡ những người bạn mới và tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời".

Chuyện gì đã xảy ra?

Hôm 21/11, Bộ Ngoại giao Anh nói rằng một phụ nữ Anh đã tử vong tại Lào. Sau đó, cô được nêu tên là luật sư Simone White, 28 tuổi. Công ty luật của cô, Squire Patton Boggs, đã tưởng nhớ White vào ngày 22/11, nói rằng cô có "một tương lai tươi sáng ở phía trước".

Theo hãng thông tấn PA Media của Anh, cha mẹ của White cho biết họ "vô cùng đau buồn trước sự mất mát của con gái xinh đẹp, tốt bụng và đáng yêu". Họ nói thêm rằng "trái tim hướng về" những gia đình khác "bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này".

Bianca Jones, bên trái, và Holly Bowles qua đời trong chuyến du lịch ở Lào. Ảnh: Facebook.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận với CNN rằng một công dân nước này đã tử vong tại Vang Vieng. Bộ này không đưa ra lý do tử vong nhưng cho biết Mỹ đang "theo dõi chặt chẽ tình hình và cung cấp hỗ trợ lãnh sự". Bộ Ngoại giao Đan Mạch trước đó đã nói rằng hai công dân nước này đã tử vong tại Lào nhưng không thông tin chi tiết.

Nguyên nhân tử vong của ít nhất 3 du khách nước ngoài được cho là có liên quan đến rượu bị nhiễm độc.

Hôm 23/11, chính phủ Lào cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân tử vong và cam kết sẽ "đưa thủ phạm ra trước công lý".

Chính phủ Lào "vô cùng đau buồn trước sự mất mát về sinh mạng của khách du lịch nước ngoài tại Vang Vieng… và bày tỏ sự cảm thông chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã khuất", đồng thời nói thêm rằng rất coi trọng sự an toàn của khách du lịch.

Hôm 22/11, hãng thông tấn chính thức của Lào (KPL) xác nhận hai công dân Đan Mạch, đều là nữ, và một công dân Mỹ, đã tử vong tại Vang Vieng vào ngày 13/11.

"Nguyên nhân gây tử vong được cho là do uống đồ uống có cồn bị nhiễm độc", KPL cho biết. "Các quan chức đang trong quá trình thu thập thông tin chi tiết, bằng chứng và lời khai của nhân chứng, dự kiến sớm đưa ra tuyên bố chính thức".

Tuyên bố không nói rõ liệu có công dân nước ngoài nào khác bị bệnh hay không.

Ngày 22/11, cảnh sát Lào cũng đã bắt giữ người quản lý và chủ sở hữu của một nhà trọ - nơi những người du lịch ba lô đang ở, hãng tin Associated Press đưa tin, trích dẫn lời một sĩ quan tại văn phòng Cảnh sát Du lịch Vang Vieng và nhân viên nhà trọ. Associated Press cho biết chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

Chuyến du lịch thành cơn ác mộng

Hai cô gái người Australia, đều đến từ Melbourne, đang tận hưởng chuyến đi du lịch ba lô thì bị ốm sau một đêm đi chơi ở Vang Vieng.

Thị trấn nông thôn đẹp như tranh vẽ ở miền Bắc nước Lào từ lâu đã là điểm đến du lịch ba lô phổ biến. Trong nhiều năm, nơi này nổi tiếng với những tiệc rượu lớn.

Vào năm 2012, chính phủ đã đóng cửa một số quán bar, biến thị trấn thành thiên đường sinh thái và trung tâm du lịch mạo hiểm, mặc dù danh tiếng về tiệc tùng vẫn còn.

Những người phụ nữ này đang ở tại một nhà trọ và được cho là đã uống rượu ở đó, cũng như tại một quán bar gần đó vào ngày 11/11, Nine News đưa tin. Theo hãng tin Associated Press, những người phụ nữ này đã cùng những vị khách khác uống rượu miễn phí do nhà trọ cung cấp trước khi ra ngoài chơi đêm.

Vang Vieng là địa điểm du lịch ở Lào nổi tiếng với khách ba lô. Ảnh: Shutterstock.

Sau khi bị bệnh, hai người này đã không rời khỏi phòng trong 24 giờ và không trả phòng theo lịch, theo Nine News. Họ đã được đưa đến một bệnh viện ở Lào trước khi được chuyển đến Thái Lan, nơi hai người được điều trị tại hai bệnh viện riêng biệt, Associated Press đưa tin.

Tuyên bố từ gia đình Jones trước khi cô qua đời cho biết: "Chúng tôi muốn đảm bảo không có gia đình nào khác phải chịu đựng nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua. Chúng tôi hy vọng chính quyền có thể tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra càng sớm càng tốt".

Những người phụ nữ này được cho đã uống rượu có chứa methanol, mặc dù nguồn gốc của loại đồ uống này vẫn chưa rõ ràng.

Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo rằng methanol có thể khiến mọi người say xỉn và đã được sử dụng trong sản xuất hàng giả của các nhãn hiệu rượu nổi tiếng hoặc rượu địa phương bất hợp pháp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ngộ độc methanol có thể gây buồn nôn, nôn mửa và suy tim hoặc suy hô hấp. Chất lỏng trong suốt này thường được sử dụng trong chất lỏng tẩy rửa nhưng đôi khi được thêm bất hợp pháp vào đồ uống có cồn như một cách rẻ tiền để tăng thể tích.

Neil Farmiloe, công dân New Zealand sở hữu nhà hàng Kiwi Kitchen ở Vang Vieng, nói rằng nhiều khách hàng của ông rất lo lắng về vụ việc. "Tôi nghĩ điều này chưa từng xảy ra trước đây, vì vậy hy vọng đây chỉ là một sự cố đơn lẻ", Farmiloe, người đã sống ở thị trấn này 20 năm, cho biết.

Lời cảnh báo

Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết họ đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho một trong những công dân của mình, người báo cáo rằng cảm thấy không khỏe và "có thể là nạn nhân của ngộ độc methanol ở Lào".

"Du khách được khuyến cáo thận trọng khi sử dụng đồ uống có cồn, đặc biệt là cocktail và đồ uống pha từ rượu mạnh có thể đã bị pha với các chất có hại", thông báo cho biết.

Luật sư người Anh Simone White qua đời tại Lào. Ảnh: X.

Ngày 21/11, Mỹ đã cùng với New Zealand, Australia, Vương quốc Anh và Canada cảnh báo công dân nên thận trọng khi uống rượu ở Lào.

Đại sứ quán Mỹ tại Lào cho biết trong một cảnh báo về sức khỏe rằng: "Đại sứ quán Mỹ đã biết về một số trường hợp nghi ngờ ngộ độc methanol ở Vang Vieng, có thể là do tiêu thụ đồ uống có cồn pha methanol".

Cảnh báo này khuyên công dân Mỹ "mua đồ uống có cồn và đồ uống từ các cửa hàng rượu, quán bar và khách sạn được cấp phép" và "tránh xa đồ uống có cồn tự làm".

"Hãy kiểm tra các chai rượu để tìm dấu hiệu giả mạo hoặc làm giả, chẳng hạn như nhãn có chất lượng in kém hoặc lỗi chính tả", thông báo cho biết thêm.

Vì sao methanol gây chết người?

Methanol là một dạng cồn thường được sử dụng trong các sản phẩm làm sạch và công nghiệp như chất pha loãng sơn, chất chống đông, thuốc nhuộm, mực...

Giống như etanol trong đồ uống có cồn, metanol là một chất trong suốt, không màu; nhưng nó độc hại với con người và chỉ cần uống 30 ml cũng có thể gây tử vong.

Theo tổ chức từ thiện Bác sĩ không biên giới - nơi theo dõi các trường hợp ngộ độc methanol trên toàn cầu, nếu không được điều trị, tỷ lệ tử vong được báo cáo là 20-40%, tùy thuộc vào nồng độ methanol và lượng uống vào.

Có thể mất đến 24 giờ để các triệu chứng xuất hiện, có thể từ chóng mặt, buồn nôn và nôn đến mù lòa, suy nội tạng và tổn thương não. Điều trị nhanh chóng có thể làm giảm một số tác động của ngộ độc methanol.

Các vụ bùng phát ngộ độc methanol xảy ra khi hóa chất này được thêm vào đồ uống có cồn, vô tình thông qua phương pháp pha chế truyền thống hoặc cố ý - thường là vì mục đích lợi nhuận.

Hàng nghìn người bị ngộ độc methanol mỗi năm, hầu hết trường hợp được báo cáo ở châu Á là do người dân uống rượu lậu hoặc rượu tự làm.

Năm 2019, hơn 150 người đã tử vong và 200 người khác phải nhập viện sau khi uống rượu lậu không được kiểm soát, được người dân địa phương gọi là "rượu sản xuất trong nước", ở đông bắc Ấn Độ.

Cuối năm đó, ít nhất 11 người tử vong và hàng trăm người khác phải điều trị vì nghi ngờ ngộ độc methanol sau khi uống rượu dừa sản xuất tại địa phương ở Philippines.