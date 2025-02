Toàn cảnh vụ MC thời tiết tự sát vì bị đồng nghiệp bắt nạt ở Hàn Quốc

Gần 5 tháng sau cái chết của MC thời tiết Oh Yoanna, gia đình cô cho biết tìm thấy di thư 17 trang, băng ghi âm tiết lộ việc Oh bị 4 đồng nghiệp bắt nạt tại đài truyền hình MBC.

Oh Yoanna qua đời vào tháng 9/2024.

Oh Yoanna (sinh năm 1996) được phát hiện đã qua đời vào ngày 15/9/2024. Nhưng gần đây, tranh cãi xung quanh cái chết của cô trở nên gay gắt hơn khi người ta phát hiện ra thư tuyệt mệnh dài 17 trang trên điện thoại của cô. Đến ngày 23/1, gia đình nữ MC đã đệ đơn kiện dân sự chống lại các đồng nghiệp của cô với cáo buộc bắt nạt tại nơi làm việc.

Chuyện gì đã xảy ra?

Channel A, một kênh truyền hình tổng hợp,đưa tin rằng gia đình của Oh cho biết họ có một bản ghi âm trong đó cô khiếu nại với các quan chức của MBC về sự ngược đãi mà cô phải chịu đựng.

Đài truyền hình cho biết bản ghi âm có thể đóng vai trò là bằng chứng quan trọng để xác định thủ phạm và khám phá sự thật đằng sau những cáo buộc.

Nói với Channel A, một thành viên gia đình cho biết: "Chúng tôi có bản ghi âm của 4 người, và với một người trong số họ, cô ấy đã nói chuyện thoải mái trong một tiếng rưỡi. Oh đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện và quá trình tư vấn".

Người thân trong gia đình nói thêm: "Oh đã tâm sự về việc bị một người dự báo thời tiết bắt nạt và tìm lời khuyên. Cô ấy nói: 'Nó quá đau đớn. Những lời nói đó quá bạo lực. Đây có phải là bắt nạt ở nơi làm việc không, hay là lỗi của tôi?'".

Gia đình tìm thấy di thư dài 17 trang sau khi Oh Yoanna qua đời.

Có nguồn tin cho biết gia đình đang cân nhắc liệu có nên tiết lộ các bản ghi âm hay không sau khi theo dõi kết quả cuộc điều tra nội bộ của MBC.

Chương trình điều tra "Crime Chief" của JTBC cũng đưa tin vào ngày 31/1 rằng một nhóm trò chuyện KakaoTalk có sự tham gia của 4 người dẫn chương trình dự báo thời tiết có chứa tin nhắn chế giễu Oh.

Một người trong số họ viết: "Ôi Yoanna hoàn toàn điên rồ. Cô ta bốc mùi... Con X đó đã nói lại khi chúng ta chú ý đến cô ta. Ngay cả Yeon-jin (kẻ phản diện trong phim The Glory đã bắt nạt nhân vật chính), cũng giỏi diễn trò. Cô ta chỉ đang đóng vai nạn nhân. Chúng ta mới là nạn nhân".

Gia đình tiết lộ rằng Oh đã "sống sót qua hai khoảnh khắc quan trọng" trong những ngày trước khi cô qua đời. "Lần đầu tiên là vào ngày 6/9 năm ngoái, sau đó là một lần khác. Cuối cùng cô ấy đã qua đời vào ngày 15/9", một thành viên gia đình nói với JTBC, đồng thời cho biết cô đã đến hơn 10 phòng khám tâm thần và được kê đơn thuốc.

"Không ai lắng nghe"

Sau khi tin tức về cái chết của Oh lan truyền, các cựu phát thanh viên dự báo thời tiết của MBC đã lên tiếng tố cáo việc bị quấy rối nơi làm việc tại đài truyền hình này.

Cựu phát thanh viên thời tiết Bae Soo-yeon đã chia sẻ trên mạng xã hội: "Cũng giống như khi tôi rời MBC. Với tư cách là một phát thanh viên thời tiết tự do theo tiêu chuẩn của họ, không ai lắng nghe những gì tôi nói".

"Tôi yêu công việc và nơi làm việc của mình, nhưng tôi đã nhìn thấy mặt trái của nó", cô tiếp tục. "Tôi nghĩ mọi thứ có thể đã thay đổi rồi, nhưng thật sốc khi nó vẫn như vậy".

Đài MBC đang đối mặt với nhiều vụ kiện sau cái chết của MC Oh Yoanna.

Bae, người gia nhập MBC với tư cách là phát thanh viên dự báo thời tiết vào năm 2005, đã rời đi vào năm 2010 và hiện làm phát thanh viên tự do.

Park Eun-ji cũng lên tiếng trên mạng xã hội, chia sẻ một bài báo về việc phát hiện ra bức thư tuyệt mệnh của Oh. "Là một cựu phát thanh viên dự báo thời tiết của MBC, tôi cảm thấy rất nặng lòng", cô viết.

Park, người đã làm việc tại MBC từ năm 2005 đến năm 2013 trước khi trở thành một phát thanh viên tự do, nói thêm: "Tôi đã chịu đựng 7 năm khắc nghiệt đó, vì vậy tôi hiểu... Tôi biết nỗi đau đó đáng sợ và cô đơn như thế nào... Tôi rất tiếc vì không thể giúp được gì. Văn hóa quấy rối nơi làm việc đã ăn sâu bén rễ phải bị phơi bày hoàn toàn và chấm dứt".

Đáp lại những cáo buộc, MBC tuyên bố rằng Oh chưa bao giờ chính thức báo cáo bất kỳ khiếu nại nào với bộ phận chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề này. Đài truyền hình này đã công bố kế hoạch thành lập một ủy ban điều tra, do một chuyên gia bên ngoài đứng đầu, để xác định nguyên nhân cái chết của Oh và tìm ra sự thật.

MBC đang phải đối mặt với ba vụ kiện pháp lý chống lại công ty, tất cả đều do cùng một người không rõ danh tính khởi xướng trong vòng chưa đầy một tuần dựa trên cáo buộc rằng Oh đã bị quấy rối nghiêm trọng tại nơi làm việc. Các báo cáo từ những nhân viên cũ tiếp tục xuất hiện, cáo buộc công ty đã đối xử tệ bạc trong nhiều năm.

Một bài đăng trên cộng đồng trực tuyến cho biết người dùng đã báo cáo MBC với cảnh sát vì vi phạm Đạo luật trừng phạt tai nạn nghiêm trọng liên quan đến cáo buộc quấy rối nơi làm việc nhắm vào Oh. Tác giả đã cung cấp bằng chứng cho thấy yêu cầu điều tra đã được gửi đến Đồn cảnh sát Mapo ở Seoul.

"Trường hợp này vượt ra ngoài hành vi quấy rối đơn thuần tại nơi làm việc và có thể liên quan đến việc vi phạm nghĩa vụ của ban quản lý trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe của nhân viên", tác giả lập luận, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý để xác định khả năng áp dụng Đạo luật trừng phạt tai nạn nghiêm trọng.

Tác giả cũng tuyên bố đã báo cáo hành vi quấy rối bị cáo buộc đối với Oh cho cảnh sát và Bộ Lao động và Việc làm. Người này cũng đã nộp báo cáo chống lại Chủ tịch MBC Ahn Hyung-joon, các trưởng phòng của công ty và các đồng nghiệp của Oh, với các cáo buộc bao gồm kích động tiêu hủy bằng chứng, sơ suất nghề nghiệp dẫn đến tử vong và vi phạm Đạo luật trừng phạt theo dõi.

Lời kêu gọi

Cái chết của Oh cùng với cuộc điều tra đang diễn ra về cáo buộc bắt nạt nơi làm việc đã làm dấy lên nhiều lời kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho những người làm nghề tự do.

Ahn Gwi-ryeong, người phát ngôn của đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc (DPK), thúc giục MBC "không ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau không thể diễn tả thành lời của những người lao động tự do" và nhấn mạnh sự cần thiết phải bãi bỏ các hoạt động tuyển dụng bất hợp pháp.

"Chúng tôi kêu gọi các đài truyền hình, bao gồm cả MBC, cải thiện cơ cấu tuyển dụng bất thường và bất hợp pháp của họ. Chúng ta nên nhân cơ hội này để xem xét cơ bản tình trạng tuyển dụng lao động không thường xuyên đang phổ biến trong các đài truyền hình", bà nói.

Theo một cuộc khảo sát do nhóm vận động lao động dân sự Gapjil 119 thực hiện, thăm dò ý kiến ​​1.000 nhân viên văn phòng từ ngày 2/12 đến ngày 11/12/2024, 27,4% số người được hỏi cho biết đã ký hợp đồng làm việc tự do bất hợp pháp trong khi tìm kiếm việc làm.

Hơn một nửa, hay 57%, cho biết họ đã gặp bất lợi liên quan đến mức lương tối thiểu và 4 chế độ bảo hiểm chính, trong khi 46,9% cho biết họ chưa bao giờ nhận được khoản bồi thường cho những tổn thất như vậy.

Đáng chú ý, 44,9% cho biết họ không biết rằng người lao động tự do không được bảo vệ theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động và nộp đơn khiếu nại về tình trạng bắt nạt tại nơi làm việc.

Trưởng nhóm chính sách kiêm luật sư Kwon Doo-seop của nhóm cho biết: "Tất cả người lao động, bất kể loại hình và điều kiện làm việc, đều phải được luật lao động cơ bản bảo vệ về quyền gia nhập công đoàn và được bảo vệ khỏi sự đối xử bất công, phân biệt đối xử và bắt nạt tại nơi làm việc".

Nhóm này cũng nhấn mạnh nhu cầu Hàn Quốc phải phê chuẩn Công ước về Bạo lực và Quấy rối của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), công nhận quyền của mọi người, bao gồm cả những người làm việc tự do, được làm việc mà không bị bạo lực và quấy rối.