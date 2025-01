Tóc mới của Xuân Son có tên riêng

Hiện nay, cornrow là kiểu tóc được đón nhận rộng rãi. Hàng loạt người nổi tiếng như ca sĩ, vũ công Ciara, người mẫu Tyra Banks hay biểu tượng thời trang thế hệ mới Zendaya đều từng xuất hiện trước công chúng với mẫu tóc này. Khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Spider-Man: No Way Home (2021), cô gây chú ý với kiểu tóc tết sát da đầu, đem đến tạo hình cá tính, lạ mắt, nhận được nhiều lời khen ngợi. Trước đó, Zendaya cũng từng thực hiện cornrow khi tham dự buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Xuân 2018 của nhà mốt Burberry, tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ trong lĩnh vực thời trang. Ảnh: Just Jared.