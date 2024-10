Tôi chi 220 triệu đồng 'phượt' môtô 12.000 km khắp Trung Quốc

Trên chiếc "chiến mã" yêu thích, tôi khám phá một loạt những địa danh nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, sa mạc Đôn Hoàng, Everest Base Camp... ở Trung Quốc trong 30 ngày.

Bên cạnh những cung đường trong nước, tôi tìm kiếm những chuyến xuất ngoại bằng môtô với nhiều trải nghiệm đầy ấn tượng.

Đam mê môtô hơn 10 năm, tôi dành thời gian xuôi ngược mọi nẻo đường Nam Bắc, khám phá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa trên khắp đất nước Việt Nam. Càng đi nhiều, tôi nhận ra mình càng nhỏ bé trước thế giới rộng lớn, vì vậy tôi ấp ủ thực hiện những chuyến đi xa hơn với những trải nghiệm mới lạ. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia có nền văn hóa và lịch sử lâu đời với những cung đường ngoạn mục mà nhiều người mong muốn được đặt chân đến, trong đó có tôi.

Tôi là Nguyễn Ngọc Trung - một tâm hồn đam mê xê dịch, trải nghiệm những điều mới lạ, hiện sống tại Hà Nội.

Sau chuyến đi Vân Nam năm trước, tôi lên kế hoạch cho chuyến đi dài hơn với cung đường xuyên qua Tây Tạng, sa mạc Đôn Hoàng, Cam Túc, Lan Châu, Cửu Trại Câu, Trùng Khánh, Tây Tạng,... vòng về Lào, Việt Nam. Cung đường hơn 12.000 km đưa tôi đi qua độ cao từ 3.000 đến hơn 5.000 m so với mực nước biển, với nhiệt độ thay đổi từ 0 đến 34 độ C cùng hàng nghìn trải nghiệm độc nhất đằng sau tay lái.

30 ngày "mài mông" chinh phục 12.066 km

Là quốc gia rộng thứ 4 trên thế giới, Trung Quốc sở hữu thiên nhiên hoang sơ, trù phú cùng hàng vạn công trình văn hóa, lịch sử đồ sộ khiến tôi tò mò và muốn tự khám phá xem liệu chúng có giống với trong tưởng tượng, phim ảnh.

Tháng 9 là thời điểm rất đẹp để chạy môtô trên cung này vì tiết trời và cảnh sắc mùa thu đầy ấn tượng. Xuất phát từ Điện Biên, tôi lái chiếc BMW GSA 1250 xuyên qua biên giới đến Lào.

Từ Boten - một thị trấn nhỏ nằm tại tỉnh Luang Namtha (Lào), tôi di chuyển đến cửa khẩu, chính thức tiến vào Trung Quốc. Tại cửa khẩu, cảnh sát sẽ cấp giấy phép lái xe tạm thời, biển số tạm và phổ biến lại luật giao thông trước khi để khách bắt đầu tự trải nghiệm. Hành trình bắt đầu trên đường cao tốc hai bên rợp bóng cây xanh, xuyên hầm vượt những ngọn núi khiến tôi không khỏi phấn khích.

Băng qua những cung đường cao tốc, những đường hầm xuyên núi, quốc lộ, tỉnh lộ, tôi ngắm nhìn sông băng Karola, Tây Tạng.

Điểm đến đầu tiên là Phổ Nhĩ, một trong những vùng trồng trà đặc sản nổi tiếng nhất của tỉnh Vân Nam. Tiếp theo, tôi di chuyển hơn 500 km để đến với Đại Lý - vùng đất sở hữu thành cổ thơ mộng với một loạt những di tích, đền miếu cổ với nét kiến trúc cổ kính, mộc mạc đầy thu hút.

Tiếp tục di chuyển trên cao nguyên Vân Nam, tôi ghé thăm phố cổ Lệ Giang nằm ở độ cao 2.400 m. Dành trọn một ngày tự do khám phá, du khách có thể tham quan núi tuyết Ngọc Long để làm quen với độ cao và không khí loãng hay thưởng thức Ấn Tượng Lệ Giang - show diễn đình đám của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Chặng đường di chuyển mỗi ngày trung bình khoảng 400-500 km, ngày dài nhất lên đến 1.000 km với hơn 13 giờ lái xe liên tục. Tuy nhiên, với tôi đó là hành trình theo đuổi đam mê, ngắm nhìn thế giới với những trải nghiệm đa dạng, thú vị.

Hòa mình với nắng và gió mưa, tôi thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ghé thăm những danh lam thắng cảnh , các công trình văn hóa đặc sắc mà nhiều người chưa từng đặt chân đến.

Tôi dành 30 ngày chạy môtô khám phá nhiều ngóc ngách tuyệt đẹp của Trung Quốc.

Vượt biên giới Vân Nam, chính thức vào đất Tây Tạng, tôi di chuyển theo hướng bắc dọc theo thung lũng sông Lan Thương - thượng nguồn sông Mê Kông, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của núi tuyết Mai Lý. Vào sâu trong vùng đất Tây Tạng, tôi bắt gặp những dây cờ Lungta nhiều màu sắc bay phấp phới trên nền trời xanh thẳm, một nét văn hóa đặc trưng mang lời nguyện cầu bình an.

Càng về sau đường sá càng thêm khó khăn hiểm trở, không khí lạnh và loãng hơn, khung cảnh cũng trở nên ngoạn mục hơn. Tuy nhiên nhờ sự chuẩn bị kỹ càng về mặt thể chất, tôi cùng các thành viên vẫn có thể di chuyển mà không gặp vấn đề sức khỏe gì.

Vừa ra khỏi cao tốc, tôi sẽ vào quốc lộ G349 từ Shigatse đến Shegar kéo dài khoảng 350 km đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Băng qua ngôi làng thuần nông yên bình của Trung Quốc, đoàn tôi bám theo dòng sông Brahmaputra nước chảy cuồn cuộn, hai bên bờ sông là những cánh đồng hoa cải, lúa mạch trải dài tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Dừng chân ven đường, tôi tận hưởng mùi hương cỏ cây, chụp vài tấm ảnh, ngắm nhìn những đỉnh núi tuyết hùng vĩ, mây bay lững lờ.

Trong hành trình tôi còn được trải nghiệm một số chặng đường với hàng chục khúc cua nguy hiểm nối đuôi nhau đầy ngoạn mục hay cảnh lá vàng rực rỡ ở cao nguyên Thạnh Hải độ vào thu.

Hành trình hơn 12.000 km mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm về thời tiết và độ cao.

Tuy nhiên, không phải chặng đường nào cũng suôn sẻ. Trong lộ trình có đi qua đường G109, đây là một chặng đường khá xấu dài hơn 800 km, mặt đường nhiều chỗ lồi lõm, nhiều phương tiện di chuyển cùng chiều và ngược chiều khiến tốc độ di chuyển bị giảm đáng kể. Cung đường này còn chứng kiến sự chênh lệch độ cao và nhiệt độ nhanh chóng đòi hỏi du khách phải có sự thích nghi tốt. Bên cạnh những chú sóc đất ven đường, tôi còn gặp phải trận mưa đá rơi lộp độp kéo dài hơn 1 tiếng đồng đầy thử thách.

Chuẩn bị nhiều cho hành trình "mở mang"

Đi du lịch bằng môtô đặc biệt khác với những trải nghiệm du lịch thông thường. Xác định rằng chuyến đi sẽ khá vất vả khi vượt hàng nghìn cây sốhòa mình với cái nắng, cái gió, mưa và cả tuyết trắng.

Trong hành trình có những ngày nhiệt độ thay đổi từ 1 độ C lên đến 17 độ C, có những ngày từ 16 độ C lên đến 34 độ C mang đến nhiều thử thách.

Đã từng say độ cao trong chuyến khám phá Vân Nam năm trước, vì vậy tôi dành nhiều thời gian rèn luyện thể lực bằng bài tập leo cầu thang, thở chậm. Tôi còn học và tập cách xử lý khi lái xe vào những đoạn đường cát hay phủ đầy sỏi đá vì biết đâu đường mình đi có những lúc gặp sạt lở hay có kế hoạch khám phá sa mạc.

Ngoài ra, việc trang bị các kỹ năng xử lý tình huống cũng như tâm lý vững vàng, sẵn sàng đón nhận những khó khăn trên đường cũng rất quan trọng. Rất may tôi cùng các thành viên trong đoàn không gặp tai nạn hay trục trặc xe cộ khi di chuyển.

Việc trang bị kỹ năng và rèn luyện thể lực đặc biệt quan trọng đối với du khách tham gia tour.

Đặt chân đến Trung Quốc và tự mình khám phá, tôi nhận ra mình không biết gì về thế giới rộng lớn ngoài kia và thỏa sức khám phá với nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cảnh quan đa dạng.

Đến với vùng đất thuần về Phật giáo như Lhasa, Tây Tạng, tôi choáng ngợp trước sự khổng lồ của cung điện Potala cao nhất thế giới, nơi sở hữu hàng nghìn pho tượng tuyệt đẹp. Tại đây tôi cũng tìm thấy những tu viện ẩn sâu trên núi có góc riêng biệt, lánh xa khỏi sự xô bồ, tác động của bên ngoài.

Cung điện Potala cao nhất thế giới khiến tôi không khỏi choáng ngợp.

Chặng đường 400 km băng qua sa mạc Đôn Hoàng để lại cho tôi nhiều ấn tượng bởi sự rộng lớn của nó. Tôi và đoàn cứ đi thẳng trên con đường tưởng chừng như dài vô tận. Tại khu vực Trương Gia Giới, tôi chạy trên cao tốc băng qua những khối trụ sa thạch cao ngất, kỳ ảo, cảm giác như lạc vào những hòn đảo trên không trung.

Ghé thăm Trùng Khánh - thành phố lớn thứ 2 của Trung Quốc, tôi lại lần nữa choáng ngợp trước tốc độ đô thị hóa ở đây. Những tòa nhà chọc trời nằm san sát, giao thông hỗn tạp rất phức tạp. Chính sự đô thị hóa khiến bên trong thành phố chia thành nhiều mức nhiệt, có nơi nhiệt độ chỉ 27 độ C, di chuyển tầm 2 km nhiệt độ đã lên đến 33 độ C.

Ghé tham quan một loạt những địa danh nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành - một trong những đại công trình kiến trúc của Trung Quốc được xây dựng từ thời nhà Minh, ngắm nhìn Cửu Trại Câu với khung cảnh lãng mạn ở Tứ Xuyên, hay con suối trong bối cảnh phim Tây Du Ký bản 1986, tôi thán phục trước cách làm du lịch rất chuyên nghiệp và giữ gìn, bảo tồn thiên nhiên của nước bạn.

Tôi ghé thăm một loạt những địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc như Cửu Trại Câu, hồ muối Chaka,...

Đi qua nhiều vùng đất, ghé thăm nhiều dân tộc bản địa, tôi có cơ hội thưởng thức sự đa dạng của ẩm thực vùng miền ở Trung Quốc. Tôi đặc biệt ấn tượng với món canh gà nấu nấm tươi, đơn giản nhưng rất ngon. Tuy nhiên một số vùng như Tứ Xuyên chế biến khá cay và nhiều dầu mỡ khiến tôi không thể ăn nhiều.

Chuyến hành trình kéo dài một tháng với tổng chi phí khoảng 9.000 USD (khoảng 220 triệu đồng), chưa bao gồm tiền xăng khoảng 500.000-600.000 nghìn đồng/ngày.

Càng đi, tôi thấy mình cách ngốc nghếch vì thế giới ngoài kia chứa đựng nhiều thứ mà tôi không hề biết, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn. Chuyến đi giúp tôi thay đổi rất nhiều về nhân sinh quan qua từng chặng hành trình cũng như những trải nghiệm trên đường.

Bên cạnh cảm giác tự do khi chạy xe, chuyến đi này đưa tôi khám phá nhiều công trình kiếm trúc, văn hoá, lịch sử ấn tượng.

Tôi nhận ra mình chỉ là một con ếch, bước ra khỏi miệng giếng trên đầu lại là một miệng giếng to hơn. Sau chuyến đi này, tôi tiếp tục lên kế hoạch khám phá các cung đường khác ở Trung Quốc, có thể là Tân Cương và nhiều nơi khác trên thế giới trong khả năng.

Hy vọng được chạy xe cùng các bạn, cùng nhau thấy chúng ta là những con ếch vừa nhảy ra miệng giếng và trên đầu là miệng giếng to hơn.