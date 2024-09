Tôi chứng kiến sông băng đổ sập tại Argentina

Đến Perito Moreno (Argentina) vào mùa thu, tôi được chứng kiến sắc vàng quanh hồ Argentino cùng màu xanh lạnh lùng của “bức tường băng” .

Bức tường băng khổng lồ

Đến sông băng Perito Moreno (nằm trong Vườn quốc gia Los Glaciares, tỉnh Santa Cruz, Patagonia, Argentina) hồi đầu năm, tôi được chứng kiến sự biến đổi mê hoặc của những mảng sắc màu tự nhiên. Hiện tượng chỉ xảy ra vào mùa thu (từ tháng 3-6 ở Nam bán cầu). Tôi là Nguyễn Ngọc Thiện (36 tuổi, ngụ TP.HCM). Đam mê lớn nhất của tôi là nhiếp ảnh. Những năm gần đây, tôi dần chuyển sang chụp ảnh đại dương và gặt hái một số thành tựu nhất định, gần đây nhất là giải 3 cuộc thi Nhiếp ảnh gia đại dương năm 2024 (Ocean Photographer Of The Year 2024). Với niềm say mê biển cả, tôi choáng ngợp khi đứng trước sông băng hùng vĩ Perito Moreno, diện tích 250 km2, dài 30 km. Đây được xem là sông băng lâu đời và lớn nhất Nam Mỹ. Bên cạnh đó, Perito Moreno là khu dự trữ nước ngọt lớn thứ ba thế giới, là nguồn cung cấp băng cho hơn 356 hồ sông băng lớn nhỏ. Du khách nên ghé địa danh này vào mùa thu để ngắm nhìn các tán cây quanh hồ Argentino bắt đầu chuyển dần sang màu vàng, cam và đỏ. Hiện tượng này tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp với gam màu xanh trắng của sông băng. Ánh sáng mùa thu hắt lên bề mặt băng giá tạo nên những sắc xanh và trắng rực rỡ, khiến cảnh quan trở nên sống động và ấn tượng.

Hiện tượng băng lở như sấm

“Ice calving” hay "băng lở" là hiện tượng những tảng băng lớn nứt vỡ tách ra và rơi sụp xuống lòng hồ băng giá, tạo nên những đợt sóng lớn và âm thanh vang dội như sấm rền trong không gian bao la. Âm thanh này có khi vang xa đến hàng km. Tại Perito Moreno, chúng xảy ra thường xuyên vào mùa hè khi nhiệt độ tăng. Tuy nhiên, tôi khá may mắn khi đến vào mùa thu, nhưng vẫn được chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ khi "bức tường băng" khổng lồ vỡ ra và đổ sập xuống lòng sông. Dù băng rơi, diện tích sông băng vẫn liên tục được mở rộng vào mùa đông khi những khối băng mới vẫn liên tục được hình thành. Do đó, sông băng Perito Moreno liên tục biến đổi về hình dạng và kích thước. Mùa thu ở Perito Moreno thực sự là một thời điểm tuyệt vời để trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ diệu của vùng Patagonia.