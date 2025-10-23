Tôi đi Đà Nẵng 'du lịch chữa bệnh'

Một tuần du lịch chữa bệnh ở Đà Nẵng, tôi không chỉ tận hưởng thành phố biển mà còn mang về cơ thể khỏe mạnh và giấc ngủ yên bình sau nhiều năm đau mỏi, mất ngủ.

Chuyến du lịch Đà Nẵng trở thành thời gian trị liệu sức khỏe và "chữa lành" tinh thần đối với tôi.

Ở tuổi 28, khi nhiều người du lịch "chữa lành" với thiền, yoga hay detox, tôi lại chọn một hành trình khác: "du lịch chữa bệnh".

Tôi là Mai Vân Trang, sống tại TP.HCM. Trong chuyến đi Đà Nẵng cùng gia đình, buổi sáng tôi ra biển, ăn uống, dạo chơi, buổi chiều lại đến bệnh viện như một phần của kỳ nghỉ.

Nghe cụm từ "du lịch chữa bệnh" có vẻ nặng nề, nhưng với tôi, chuyến đi này hoàn toàn là một trải nghiệm hưởng thụ. Khi rời thành phố, tôi không chỉ mang về kỷ niệm, mà còn là một cơ thể không còn đau đớn và giấc ngủ trọn vẹn sau nhiều năm mất ngủ.

"Tour" vào viện

Tôi sinh con vào đúng giai đoạn Covid-19, sau đó mắc chứng đau cổ vai gáy kéo dài và 3 năm mất ngủ vì con khó ngủ. Việc bế, địu con khiến cổ và vai tôi thường xuyên căng cứng, lưng gù rụt, cơ thể mệt mỏi.

Tôi từng thử nhiều phương pháp như yoga, massage, chiropractic (nắn chỉnh xương, khớp)…, song hiệu quả chỉ tạm thời.

Được một người bạn chia sẻ kinh nghiệm, tôi tìm đến một bệnh viện công lập chuyên về y học cổ truyền tại Đà Nẵng để điều trị.

Hỏa long cứu, một trong 3 bước trị liệu đối với tình trạng bệnh lý của tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến đây là lượng du khách quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga… khá đông, thậm chí có cả du khách vừa trekking xong ghé trị liệu chân chấn thương hoặc nhức mỏi.

Bệnh viện có hai cơ sở, một ở trung tâm thuận tiện cho khách du lịch, trụ sở chính lại xa hơn. Đơn vị cũng có bộ phận y tế du lịch riêng biệt, nhân viên nói tiếng Anh tốt, thái độ thân thiện. Điều này khiến tôi yên tâm bởi y học cổ truyền vốn là thế mạnh của Việt Nam nhưng ít nơi tổ chức bài bản để đón khách du lịch như vậy.

Tôi không cần đặt lịch trước, chỉ trình bày nhu cầu tại quầy lễ tân là được hướng dẫn đến khu điều trị.

Ngay buổi đầu, bác sĩ dành thời gian bắt mạch và thăm khám kỹ lưỡng. Từ nhịp mạch và một vài câu hỏi, bác sĩ có thể xác định rõ tình trạng cơ thể. Tôi được chẩn đoán thận yếu sau sinh, nguyên nhân khiến tôi thường xuyên mất ngủ, hay tiểu đêm và cảm giác mệt mỏi kéo dài. Bác sĩ cũng giải thích rằng tư thế sai lâu ngày khiến cơ cổ và vai bị bó cứng, dẫn đến đau mỏi triền miên.

Dựa trên kết quả khám, bác sĩ lập phác đồ điều trị cá nhân hóa gồm ba bước chính, thực hiện mỗi ngày trong suốt một tuần. Mỗi buổi trị liệu kéo dài khoảng 2 giờ với quy trình 3 bước cụ thể: Giãn cơ - bấm huyệt chuyên sâu, châm cứu xung điện và hỏa long cứu.

Việc massage chân mang đến cảm giác thư giãn, hỗ trợ khắc phục chứng mất ngủ của tôi.

Đôi khi, tôi kết thúc buổi điều trị bằng massage chân kết hợp ngâm thuốc (30-45 phút). Đây là bước phụ trợ nhưng hiệu quả rõ rệt. Kỹ thuật viên bấm chính xác các huyệt đạo dựa trên tình trạng từng người. Ví dụ, với tôi là các huyệt giúp ngủ ngon và giảm căng thẳng.

Sau 7 ngày điều trị liên tục, tôi cảm nhận rõ vai mình "mở ra", tư thế thẳng lại. Từ một người luôn đau mỏi, gù rụt, tôi có thể đứng thẳng tự nhiên mà không gắng sức. Bác sĩ còn kê thuốc cổ truyền để uống 1-3 tháng, hỗ trợ tỳ - thận, giúp duy trì hiệu quả lâu dài.

Kể từ đó, tôi duy trì yoga và pilates, cơ thể khỏe mạnh, không tái phát đau. Tôi nhận ra đây không chỉ là điều trị triệu chứng, mà còn là tái tạo cơ thể từ gốc rễ. Hơn nữa, sau trị liệu, chứng mất ngủ kinh niên của tôi đã chấm dứt sau 3 năm.

Mỗi một du khách đến đây sẽ có một phác đồ điều trị riêng do bác sĩ thiết kế, nhưng nhìn chung chi phí rất hợp lý so với chất lượng. Liệu trình của tôi gồm các bước như trên, chi phí khoảng 500.000-700.000 đồng/buổi, thấp hơn nhiều so với bệnh viện tư nhân hay dịch vụ tương tự ở nước ngoài.

Mô hình "du lịch y tế"

Trong tuần lễ ở Đà Nẵng, tôi duy trì nhịp sống “chậm mà đủ”. Tôi dành nửa ngày đến bệnh viện "tận hưởng" dịch vụ trị liệu, thời gian còn lại cùng gia đình ra biển chơi, đi dạo, tham quan, thưởng thức đồ ăn địa phương. Người dân nơi đây hiền hòa và rất thân thiện. Mọi thứ đều thuận lợi để kết hợp nghỉ dưỡng và chữa lành.

Sau 7 ngày trị liệu, tình trạng sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt.

Điều khiến tôi bất ngờ là rất nhiều khách nước ngoài biết đến dịch vụ du lịch y tế trước cả tôi. Họ đến Đà Nẵng chỉ để điều trị vật lý trị liệu, sau đó truyền miệng trên các cộng đồng quốc tế. Người Việt như tôi lại biết muộn.

Nhìn các nhóm khách Tây, các gia đình ngoại quốc vui vẻ bước ra từ bệnh viện, tôi hiểu rằng đây không còn là trải nghiệm cá nhân, mà là xu hướng toàn cầu.

Cá nhân tôi chấm dịch vụ này 11/10 điểm, khi bệnh đau cổ vai gáy của tôi cải thiện rõ rệt, bác sĩ tại bệnh viện tận tâm, tổ chức chuyên nghiệp, chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, bệnh viện còn thiếu nhân sự và chỉ làm giờ hành chính. Tôi cho rằng nếu được đầu tư thêm và quảng bá mạnh mẽ, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe của khu vực. Nơi du khách sẽ không chỉ nghĩ đến Đà Nẵng như điểm đến biển đẹp, đồ ăn ngon, mà còn là nơi để “tái tạo cơ thể”.

Tôi rời Đà Nẵng với cổ vai gáy nhẹ tênh, giấc ngủ sâu tròn. Chuyến đi này không chỉ là nghỉ dưỡng, mà là hành trình chữa lành đúng nghĩa. Với tôi, sức khỏe là món quà lưu niệm quý giá nhất mà mỗi chuyến đi có thể mang về. Nếu có dịp quay lại, tôi chắc chắn sẽ dành ít nhất một tuần cho “tour vào viện”, như một cách yêu thương chính mình.