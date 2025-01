Tôi 'săn' được băng trắng xóa trên đỉnh Ky Quan San ngày cuối năm

Chọn trekking khi đỉnh Ky Quan San (Lào Cai) vào độ rét nhất năm, tôi không tin vào mắt mình khi chứng kiến băng tuyết phủ trắng xóa.

Gặp tuyết trên đỉnh Quan San

Đã nhiều lần chinh phục Ky Quan San, dãy núi hùng vĩ nằm giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu, chuyến trekking dịp cuối năm lần này tôi quyết tâm chọn ngày lạnh nhất để thử thách bản thân. Khi lên đến đỉnh, tôi vỡ òa vì bắt gặp cảnh băng tuyết phủ trắng cảnh quan. Tôi là Trần Hoàng Song Thy (30 tuổi), sống ở Đồng Nai, người có niềm đam mê chinh phục những ngọn núi hùng vĩ của Việt Nam. Sau khi theo dõi tình hình thời tiết, tôi cùng HDV địa phương chọn ngày 10-12/1 vừa qua để trekking Ky Quan San cao 3.045 m. Chúng tôi hy vọng được trải nghiệm cảm giác đứng trên đỉnh ngọn núi cao "thuộc hàng top" của Việt Nam khi nhiệt độ ở 0 độ C. Song, nền nhiệt thực tế khi lên đến đỉnh là -5 độ C, có khi xuống -7 độ C, độ ẩm khoảng 90%. Lúc này, toàn bộ vùng núi phủ băng trắng xóa, gió khá to khiến tôi cảm nhận rất rõ cái rét buốt như cắt da thịt, khác hẳn với cái lạnh khô nơi không có tuyết. Trước đó, địa phương mưa kéo dài, đường lên núi rất xấu, trơn trượt. Tôi cõng trên vai balo nặng tầm 5 kg gồm quần áo giữ nhiệt và thiết bị điện tử để quay chụp khiến hành trình gấp đôi khó khăn. Vậy nhưng chứng kiến cảnh quan đẹp ngoạn mục trên đỉnh Ky Quan San, cảm xúc trong tôi chỉ toàn là sự thỏa mãn.

Ngọn núi cho những kẻ ưa mạo hiểm

Ky Quan San (hay còn gọi Bạch Mộc Lương Tử) là ngọn núi thuộc top những đỉnh cao nhất Việt Nam cùng với Fansipan, Pusilung, Phan Lùng và luôn nằm trong danh sách "phải đến" của bất kỳ trekker nào. Con đường độc đạo lên đỉnh núi phải đi qua những con suối, vách đá cheo leo. Địa hình đa dạng, đường leo có độ dốc lớn, khá nguy hiểm là thử thách lớn nhất đối với người chinh phục. Thời điểm "săn tuyết" tốt nhất trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử thường vào khoảng tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tràn về, dự báo những ngày tới vùng núi cao vẫn tiếp tiếp tục rét đậm, rét hại kèm sương múi và băng giá. Theo tôi, du khách muốn đến "săn tuyết" cần chuẩn bị kỹ lưỡng đồ giữ nhiệt. Tuy nhiên, bạn cần chọn những món đồ giữ ấm gọn nhẹ, tránh mang vác cồng kềnh, các dụng cụ leo núi như gậy, giày chống trơn trượt, hay các loại thuốc thiết yếu là không thể thiếu.